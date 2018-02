Quiere de regreso a su mascota. El ciudadano chino Liu Xiunhuan pidió a las autoridades que le devuelvan el perro que le incautaron el día que fue acusado de vender carne de perro en el chifa que tiene en Independencia.

El can, llamado cariñosamente 'Negro', fue un regalo de la persona que le vende insumos en el camal de Canta y según el empresario oriental, jamás fue considerado un animal para cocinar y vender en platillos de comida.

"La gente está equivocada. Nosotros preparamos 100% carne de res y carne de pollo", sostuvo indignado y agregó que tratará nuevamente de sacar su negocio adelante pese a la campaña que surgió en su contra.

Las autoridades le dan la razón al extranjero, y han señalado a través de un examen toxicológico que la carne hallada en su camioneta no era carne de perro sino de res.

"A mí me gusta mucho la mascota, me gusta jugar con perritos, me gusta", agregó el empresario y dueño del chifa 'Asia', preocupado por las graves acusaciones que cayeron sobre él.



La policía se lo llevó para protegerlo yd arlo en adopción, pero ahora que las acusaciones se acabaron y se confirmó que no es carne de perro, pide que se lo devuelvan.