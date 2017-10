Continúa el crimen. Delincuentes agredieron y robaron a una universitaria en Independencia. La víctima sufrió un golpe en la cabeza con la cacha de la pistola de uno de los hampones y fue auxiliada por vecinos.

Berenice Cornejo se encontraba caminando a su casa cuando fue abordada por cuatro ladrones, quienes bajaron de una mototaxi. Ellos la arrojaron al piso, la golpearon, la patearon y lograron quitarle su cartera.

“Me bajé de la estación de Metropolitano, y comencé a ir camino a mi casa, y en el camino se acerca una moto, y yo me percaté de esto”, relató la víctima a America TV.

"Vi que habían cuatro personas, que comenzaron a mirarme. Comencé a gritar por instinto, es allí donde me tiran al piso, sacan la pistola, me golpean con la cacha en la cabeza y me comienzan a patear”, agregó.

“No me dijeron nada, pero me dejaron toda la parte trasera (de la cabeza), ensangrentada”, finalizó Cornejo, mostrando su temor al recordar el momento complicado que vivió.

Al ver lo ocurrido, dos vecinos no dudaron en acercarse a auxiliar a la joven. Los delincuentes, quienes aún se encontraban en el lugar, empezaron a disparar, y uno de estos balazos logró rosar la pierna de Percy Vizcarra, uno de los vecinos.

La denuncia ya fue presentada por Cornejo en la comisaría en la comisaría del distrito. Sin embargo, en conversación con América TV, ella y los habitantes de la zona aprovecharon para denunciar la falta de personal policial y vigilancia en el distrito.