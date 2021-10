En medio de incremento de precios de productos como el pan y el balón de gas, en Independencia, un delincuente robó un costal lleno de panes de una bodega, situada en Independencia. Los vecinos denunciaron que son víctimas de constantes robos y asaltos en la zona.

La comerciante Valeria Callata Apaza contó al noticiero América Noticias que abrió su bodega a las seis de la mañana como lo hace todos los días, y colocó sobre el mostrador el saco lleno de pan para despachar a sus clientes.

“Un ratito me metí atrás, salgo y ya no estaba mi bolsa de pan. Cuando vinieron a comprar mis clientes ya no había nada”, relató la comerciante Valeria Callata Apaza. Cámaras de seguridad captaron cuando el ladrón llegó a la bodega situada en la calle Talara, aproximadamente a las 6:42 a.m. del lunes, luego de unos segundos salió caminando a paso ágil con el saco de panes.

Imágenes difundidas por el matinal se observa cuando el ladrón ya corre por las calles con el costal robado, para luego abordar un mototaxi que lo esperaba y finalmente darse a la fuga.

Los residentes del lugar presentaron imágenes captadas la semana pasada cuando un delincuente interceptó a uno de los vecinos y le robó sus pertenencias. “Le dijo dame tu celular y toda la plata que tienes. Vienen con motos lineales y mototaxis. Roban en la mañana y en la noche”, denunció una mujer.

Ellos piden apoyo a la Municipalidad de Independencia para reforzar la seguridad en la zona y disponga el patrullaje a cargo de serenos del distrito y agentes policiales de la jurisdicción.

