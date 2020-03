Pide pena de muerte. Luisa María Cuculiza dejó muy clara su posición respecto a la sanción que debería recibir el asesino de la pequeña Camila, en Independencia.

La exministra de la Mujer, fue enfática y dijo que, pese a que se trata de un menor, este debería ser procesado como un adulto debido a la magnitud de sus acciones en contra de la víctima. Además sostuvo que, en casos como este, debería implementarse la pena de muerte.

“Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la ley y no tener a esos degenerados como infractores, porque sino no se va a tener resultados positivos. No puedes decirle infractor a un anormal, criminal que hace esas barrabasadas con niñas, que matan, asesinan violan y seguir siendo un infractor de la ley. Tiene que ser juzgado y sentenciado como persona adulta. Desgraciadamente en este país no hay pena de muerte, porque deberían matarlo”, aseveró.

En la misma línea, la también exparlamentaria fujimorista señaló que debería repensarse el pacto que se tiene con la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las sentencias de muerte contra delitos de este tipo. Asimismo señal que, debe compensarse el hecho de que la salud mental en nuestro país esté seriamente afectada y sin la adecuada atención.

“¿Quién vela por los derechos humanos de esta niña? ¿Quién vela por los derechos de la madre que va a sufrir eternamente y de las hermanitas? Hay que compensar porque la salud mental en este país está hasta el perno”, añadió.

Cuculiza finalmente comentó que, durante su labor parlamentaria, elaboró un proyecto de ley respecto a la pena de muerte en torno a estos delitos que estaría dispuesta a compartir con alguno de los electos parlamentarios para que lo plantee en el Congreso.

“Yo quisiera pasárselo (el proyecto) a algún congresista para que lo siga trabajando porque es la única solución, que estos degenerados estén bajo tierra”, precisó.

Como se recuerda, a inicios de semana se conoció de la muerte de esta niña de cuatro años en manos de un adolescente de 15 años que la violó, la golpeó con un pico, metió su cuerpo en un costal y la arrojó a un descampado para luego huir de la justicia tras ser identificado por las autoridades tras la revisión de las cámaras de seguridad del lugar donde desapareció la pequeña.