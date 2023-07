Personal de Indecopi visitó los locales del cine Cinépolis de Plaza Norte y Larcomar para confirmar que cumplían con la normativa de permitir a los clientes ingresar con alimentos y bebidas que presenten similares características a los que se venden en las confiterías. De infringir la ley, correrían el riesgo de enfrentar una sanción económica de hasta 2 millones de soles.

La entidad realizó una diligencia empleando el método del “consumidor encubierto”. Así, fingieron ser clientes y trataron de ingresar con alimentos y bebidas. Si los cines no permitían el ingreso de los alimentos y bebidas, los inspectores tomaban nota. Con el objetivo de garantizar y proteger los derechos de los consumidores.

Esta normativa está establecida en la Resolución N° 0219-2018/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor. La Resolución establece que los cines no pueden prohibir el ingreso de alimentos y bebidas que sean similares a los que se ofrecen en sus salas de cine.

Si los cines no cumplen con la normativa conforme a ley, podrían enfrentar una sanción económica. Dicha multa sería de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a 2 millones de soles.





Denuncia de Jaime Delgado





En las redes sociales trascendió un video viral de la cuenta de TikTok del excongresista Jaime Delgado, quien ahora se dedica a documentar videos en relación con la defensa del consumidor, en el que intenta ingresar con su canchita a uno de los locales de Cinépolis, pero no le permiten el ingreso. “Cinépolis no me dejó entrar mi canchita”.









Luego de ir a una de las salas de cine, Delgado registra el momento en que intenta ingresar con su canchita casera, pero no le permiten el ingreso.

A continuación, hace un llamado a sus seguidores: “Se está privando a los consumidores del derecho de libre elección. Porque cuando uno va al cine y paga por una entrada, está pagando por el servicio de ver una película, no está entrando a un restaurante. Entonces la pregunta es: ¿Por qué Cinépolis se da el lujo de cometer una infracción por la que han sido sancionadas otras empresas?”.





