El reciente terremoto en Turquía que deja más de 33,000 muertos nos recuerda a los peruanos que también vivimos en una zona altamente sísmica. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha elaborado un conjunto de recomendaciones de protección en casos de sismos de gran magnitud que se puedan presentar en el país.

En ese contexto, se recomienda tener un Plan Familiar de Emergencia que incluya la mochila, la cual contenga alimentos no perecibles, agua embotellada, abrigo, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios, linterna, entre otros artículos.

La entidad recuerda que las ciudades afectadas por el terremoto en Turquía y Siria tenían una acumulación de energía debido al silencio sísmico mayor a 300 años, tiempo similar al silencio sísmico frente a la costa central del Perú.

¿Qué pasaría si un sismo de gran magnitud ocurre en Lima?

Tras más de 275 años de silencio sísmico, la energía acumulada se liberaría con un sismo de mayor o igual a magnitud 8.8, de acuerdo a las estimaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Un sismo de magnitud 8.8 podría destruir Lima y Callao, y llegaría a una intensidad de IX, la energía liberada de este sismo es equivalente a la explosión de 27 mil bombas atómicas, aproximadamente. En este escenario sería imposible mantenerse en pie o caminar.

Aproximadamente 15 minutos después de ocurrido el sismo de gran magnitud, un tsunami con olas que superarían los 6 metros, inundaría la zona costera de la región Lima, Callao, Áncash e Ica.

Cuando el gran sismo de Lima suceda, este sería el panorama:

Establecimientos de salud destruidos o colapsados.

Aproximadamente más de un millón de viviendas inhabitables y destruidas.

No tendremos luz, agua, telecomunicaciones y el desagüe estará colapsado.

Las carreteras, avenidas y calles estarán interrumpidas.

Las instituciones educativas se verán afectadas por lo que las actividades educativas podrían verse interrumpidas parcialmente.

Ocho millones de personas serían damnificadas y/o afectadas. Además, habría miles de heridos y fallecidos.

Recomendaciones

El INDECI recomienda a la población las siguientes medidas de preparación ante un sismo:

Plan familiar

Repasa con toda tu familia el Plan Familiar de Emergencia, es decir, las actividades para organizarse, y responder ante una emergencia en familia. Si no lo tienen, elabórenlo y practíquenlo continuamente.

Mochila de emergencia

Revisa con toda tu familia los artículos de sus Mochilas para Emergencias (una para dos personas) y Caja de Reserva.

Zonas seguras

Practica ubicarte en las zonas seguras internas ante sismo, verifica que sean accesibles, iluminadas y sin obstáculos.

Practica

Practica agacharte, cubrirte y/o sujetarte para prepararte ante grandes sismos; asimismo, ensaya desplazarte con la luz apagada.

Evacuación

Durante la evacuación, recuerda los cuatro no de la evacuación: no gritar, no correr, no empujar, no regresar.

Tenga en cuenta

En el Perú, el riesgo sísmico es latente y por eso hay que estar preparados.

El INDECI exhorta a la población a seguir estas recomendaciones y revisar más información ingresando a la página web: preparados.pe.