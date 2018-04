El voraz incendio que se produjo en un almacén de llantas el jueves 12 de abril, en San Martín de Porres , continúa trayendo cola. Para el Instituto Nacional de Defensa Civil ( Indeci ), los municipios no cuentan con personal capacitado en gestión de riesgos y desastres para realizar las evaluaciones de defensa civil.

El general de brigada Jorge Chávez, jefe del Indeci, afirmó que para efectuar esas tareas se requiere ingenieros especializados en evaluación de desastres. Sostuvo que los municipios solo hacen labores de fiscalización.

“La gran mayoría no tienen oficinas de gestión de riesgo. No son evaluadores, tampoco. Para realizar esta tarea se necesita que hayan estudiado una especialidad”, manifestó a Perú21.

Enfatizó que para la apertura de un centro comercial, galería o negocio, las comunas deben exigirles a los dueños de tales negocios que sus locales tengan un adecuado sistema contra incendios. Entre ellos, extintores, rociadores y detectores de humo.

Por otro lado, los establecimientos deben tener rutas de evacuación, escaleras, puertas contra incendios, entre otros aspectos básicos de seguridad.

Debido a las falencias municipales en temas de inspección especializadas, explicó que ocurren siniestros como el de la galería Nicolini, en Las Malvinas –en el que murieron dos jóvenes–, o el último, que tuvo lugar en un almacén de llantas de San Martín de Porres. “Estas inspecciones administran vidas, no concreto. Tenemos una cultura de informalidad y eso debe cambiar para hacer cosas técnicas”, enfatizó.

En opinión del general Jorge Chávez, esta facultad debería volver al Indeci. Para eso tendría que cambiarse nuevamente la normativa.

FALTA REGULARIZAR



Por otro lado, la Municipalidad de Lima efectuó ayer una capacitación a comerciantes y trabajadores de la zona de Las Malvinas. Allí reveló que 30% de centros comerciales del Cercado aún no cumple al 100% con todas las medidas de seguridad.

Juan Carlos Barrios, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia de Defensa Civil de la comuna capitalina, informó que algunos no cuentan con señalización adecuada. Otros no poseen el número adecuado de extintores o no han culminado con capacitar a su personal de emergencia.

También indicó que un 10% de estas galerías no tiene un óptimo sistema contra incendios. “Cuando son muy grandes, se necesita un sistema de bombas, de redes y la inversión requerida es bastante grande, por eso incumplen. Pero es una obligación y esperamos que para antes de Fiestas Patrias todos hayan cumplido”, expresó a Perú21.

DATOS



- La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana señaló que hoy se iniciarán las clases, de manera progresiva, en los colegios de Comas y Los Olivos afectados con el incendio de San Martín de Porres (más de 100).



- Killa Miranda, jefa de dicha institución, señaló que están recorriendo los planteles para conocer el estado en el que se encuentran.