La situación en Venezuela no mejora y los miles de ciudadanos que dejaron sus hogares para buscar un mejor futuro en Perú esperan ampliar su estadía en territorio nacional solicitando el refugio temporal.

Por esta razón, cientos de llaneros realizan largas colas afuera de las oficinas de Relaciones Exteriores , en San Isidro, a la espera de presentar la documentación necesaria para acceder a este petitorio.

Ellos ya no cuentan con el permiso temporal de permanencia, que venció el año pasado y por eso se acogen a este otro recurso.

Algunos llevan más de cinco horas fuera de las instalaciones, esperando que sea su turno. Sin embargo, el horario de atención es solo hasta las 4:30 p.m. y lamentablemente no todos podrán realizar este lunes sus pedidos.

"Llevo cuatro meses en el Perú. He venido a la cola desde las diez de la mañana. Esta cola es agotadora. Queremos agradecerles por el apoyo que nos han brindado y pedirles que entiendan la prórroga de lo que es el PPT y otros permisos para poder desarrollar actividades económicas y comerciales. Yo soy operador de maquinaria pesada y no la puedo ejercer porque no tengo los permisos adecuados", declaró a RPP uno de los venezolanos.

El plazo para que los ciudadanos venezolanos regularicen su situación estará vigente hasta el 23 de enero de 2018.