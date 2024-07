ACTUALIZACIÓN

Tras conocerse la disposición de la Municipalidad de Miraflores de negar la realización de la Feria de Adopciones Felices, que buscaba encontrarle un hogar a perritos y gatitos abandonados y en situación de calle, los vecinos expresaron su rechazo e indignación por esta nueva disposición.

Al respecto, la Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado en el que aclaran que el permiso entregado a la feria contemplaba que se trataría solo de adopciones, pero que se han presentado stands de venta de productos para mascotas, que requieren de otro tipo de permiso. Sin embargo, pese a esta situación, ha permitido que el evento se realice en las fechas mencionadas “a fin de no perjudicar a los feriantes que ya han realizado el pago a la organizadora de la feria”.

Comunicado de la Municipalidad de Miraflores.

La municipalidad compartió el documento original en donde mencionan las condiciones del permiso.

Condiciones del permiso









NOTA ORIGINAL

En un acto incomprensible e insensible, la Municipalidad de Miraflores se opone a la realización de la Feria de Adopciones Felices, organizada por la asociación Esperanza Callejera. El evento está previsto para hoy sábado y el domingo, sin embargo, todo hace indicar que mañana no será posible esta noble actividad que busca dar hogar a perros y gatos en situación de abandono.

Eva Pest, fundadora de Esperanza Callejera, denunció a Perú21 que la tarde de ayer la municipalidad le informó que no podía realizar el evento por la falta de un permiso de Defensa Civil, el cual -según ella- no se necesita por desarrollarse en un espacio abierto como es el Parque Grau.

Municipalidad de Miraflores rechaza Feria de Adopción de animalitos abandonados

“Es una actividad aprobada hace un mes por la alcaldía de Miraflores”, dijo Eva Pest, desde la Plaza Grau, donde se encuentra junto a un grupo de animalistas y a las mascotas que están en adopción.

Se espera que el alcalde Carlos Canales se pronuncie.

Vecinos han acudido a la feria esta mañana

“Ayer hemos movido cielo y tierra para poder estar aquí. Tenemos 25 perros y decenas de gatos que buscan un hogar. Me han dicho que no tengo permiso para mañana. Yo no lo voy a permitir, voy a hacer resistencia pasiva”, declaró a este diario.

El evento que fue anunciado en redes sociales tiene previsto la presencia del famoso perrito Vaguito, y de la organización cusqueña Michi Wasi.

Se anunció la presencia de Vaguito en la feria.

Perú21 está a la espera de una versión oficial de la Municipalidad de Miraflores. Mientras tanto, la feria se desarrolla tranquilamente. Los vecinos han asistido y la jornada está prevista hasta las 5:30 de esta tarde.

La Municipalidad nos remitió esta foto sobre el desarrollo de la feria este sábado.

Esperanza Callejera tiene 6 años brindando apoyo a los animalitos abandonados.

