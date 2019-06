"Lo he cogido, pero no lo he robado", la respuesta de un delincuente tras ser capturado por la Policía

Un sujeto que fue atrapado por la Policía tras robar un celular no encontró mejor manera de intentar justificar su delito que empleando una frase muy similar a las ya conocidas "no se cayó se desplomó" o "no es plagio es copia".

El hecho se registró en el cruce de la avenida Abancay y la calle Leticia, en el Cercado de Lima . En este lugar los agentes capturaron a Tony Oswaldo Chaycha Castro (36), a quien al realizarle la revisión corporal le hallaron un celular escondido entre su ropa interior.

Al ser interrogado sobre la procedencia de este teléfono, Chaycha negó haberlo robado, pero dio una peculiar respuesta a los efectivos.

"Le he quitado pero no he hecho nada de lesión. Solamente lo he cogido así. Yo lo he cogido pero no lo he robado, pe. No lo he cogido así con maldad. No pe, padre. No me hagas esto, qué malo", aseveró.

El sujeto fue trasladado a la comisaría de Cotabambas donde finalmente terminó confesando su delito y pidiendo perdón, pero no pudo librarse de la investigación iniciada por la Fiscalía.