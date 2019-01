Incendio en Huarochirí: Jefe de Brigada de los Bomberos informó que no hay víctimas mortales

Tras el gran incendio que se originó esta tarde, aproximadamente a las 5:00 p.m., en el kilómetro 40 de la carretera central, en la provincia de Huarochirí , el jefe de la tercera brigada de los bomberos, Joaquín Escobar, informó que el incidente no dejó víctimas mortales.

Tras un enlace telefónico con Canal N, Joaquín Escobar indicó que aparentemente había una persona desaparecida durante el incendio. Sin embargo, tras una intensa búsqueda se confirmó que no hubo víctimas que lamentar, solo pérdidas materiales.

"Felizmente no ha habido pérdidas de vida, todo ha sido netamente los vehículos. Nos informaban que aparentemente había una señora que no era ubicada con su hijo, hemos revisado con los miembros de la policía, pero no hay nada en el vehículo. Ha quedado en el parte policial para que verifiquen", sentenció.

“El incendio ha sido fuerte, felizmente todo ha sido daños materiales. Como ya informé no hay daños personales, todo ha sido material. La vía ya ha sido abierta”, informó para el medio periodístico.

El incendio se produjo por un choque múltiple en el kilómetro 46 de la Carretera Central, en la provincia de Huarochirí (Lima).

Hasta el lugar llegaron diez unidades, entre autobombas y vehículos de rescate. Al menos unos 30 voluntarios trabajaron para controlar la emergencia.



