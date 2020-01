Horas después de la desgracia ocurrida en Villa El Salvador, que dejó tres fallecidos y casi 50 heridos, se conoce por primera vez el testimonio del chofer de la unidad que originó la explosión.

Luis Palomino Guzmán (72) habló en canal N sobre lo que ocurrió minutos antes de la emergencia y reiteró la versión de que fue un desnivel de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar lo que causó un golpe en la tapa de la cisterna y provocó la fuga del gas que trasladaba y, posteriormente, la explosión en los alrededores.

“Reventó por el muro que está en la pista. El camión pasó por encima y cuando la llanta delantera bajó, entonces chocó la parte trasera y revienta la tapa del tanque de la cisterna y es por ahí donde empieza a salir todo el gas, como cuatro pulgadas que tiene”, explicó.

El conductor aseguró que lo rápido de la deflagración no le permitió ver más allá de la cabina del vehículo y lo único que percibió fue los síntomas que causó la absorción del gas.

Chofer de camión cisterna que ocasionó accidente en VES da su testimonio. (Video: Canal N)

“Cómo podía yo tapar o cerrar si estaba en el medio del gas y a la gente que se ha rodeado del gas no la podía ni ver ya y quemaba, el gas quema. A un lado me hice y abajo la candela ya venía. Por todo lo que había absorbido del gas comencé a arrojar y me sentía mal. Esperé hasta que llegaron los Bomberos. Una vez que llegaron ya me fui a tomar una mototaxi porque me sentía mal, estaba arrojando”, precisó.

Respecto a si intentó llamar a los Bomberos tras el incidente, Palomino dijo que pidió ayuda a los testigos y una vez que llegaron a auxiliar a los afectados el se retiró del lugar.

“Yo he tratado de llamar (a los Bomberos). En ese momento el celular se quedó en el camión y no podía entrar porque la cabina estaba llena de gas y la candela estaba cerca. Yo le he pagué a un señor para que llame a los bomberos, yo estaba incomunicado”, dijo.

Como se sabe, el chofer se entregó a las autoridades tras ser internado en una clínica. El coronel Juan Gutiérrez, jefe de investigación de delitos contra el Estado, informó que el hombre se encontraba con quemaduras.