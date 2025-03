Incendio en Barrios Altos: Bomberos se retirarán tras falta de recursos para apagar siniestro

Alfonso Panizo, el comandante territorial de los Bomberos de Lima y Callao, anunció que los ‘Hombres de rojo’ se retirarán mañana lunes 10 de marzo, a las 6:00 p.m., del incendio en Barrios Altos, independientemente de si el siniestro se haya extinguido o no.

El brigadier explicó que la decisión, tomada tras casi siete días de operaciones continuas, responde a la falta de recursos y la inacción de las autoridades competentes.

"Hemos ampliado el período más, terminábamos mañana a las 6 a.m., pero hemos ampliado hasta las 6 p.m., es decir, una semana completa. Si la gente que tiene que hacer su trabajo no lo hace, nosotros no podemos hacer más”, afirmó Panizo a Canal N.

La situación, que ya ha alcanzado niveles críticos, ha provocado la frustración de los bomberos, quienes lamentan la falta de respuestas ante la magnitud del desastre.

“¿Qué más vamos a hacer? ¿Quedarnos una semana más esperando que alguien licite una demolición, esperando que alguien administrativamente vea cómo resuelve el tema? ¿Esa es la respuesta de desastre que tiene el país? Puro espectáculo, puro show”, expresó Panizo.

