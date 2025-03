Incendio en Barrios Altos: 10 lecciones urgentes por aprender para que siniestro no se repita

En diálogo con Perú21, Martín D'Azevedo, presidente del Instituto Peruano de Gestión Municipal (Ipegem), menciona las diez lecciones urgentes que deben aplicar la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), los empresarios y los compradores para evitar que vuelva a repetirse el terrible incendio desatado la tarde del lunes en Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

A) AUTORIDAD MUNICIPAL

1.- Regulación de la Municipalidad Metropolitana de Lima

La actual gestión de Rafael López Aliaga debe actualizar la normativa, a través de ordenanzas, sobre licencias de funcionamiento y construcción. La ley lo permite, no es cierto que la legislación actual y vigente no lo permite. Hay una ley marco de procedimiento administrativo general que permite la fiscalización posterior de la autoridad.

2.- Fiscalización

2.1 Se sabe que la mayor cantidad de infractores está en edificaciones irregulares; es decir, aquellos que presentan un proyecto arquitectónico y luego, de obtenido el permiso, terminan haciendo otro distinto. "Aquí han pedido autorizaciones solo para dos pisos y la mayoría ha hecho 6, 8, 10 pisos, y la autoridad no puede ser que no haya visto eso. O no ha habido voluntad de fiscalizar o ha habido negligencia, ineptitud o corrupción", dijo D'Azevedo.

2.2.- Las licencias de funcionamiento y certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). La municipalidad debería tener un plan de fiscalización. La gerencia de Administración de Riesgo de Desastres existe para hacer un plan de verificación, fiscalización, de edificaciones irregulares.

3.- Inmediatez

La cercanía de la autoridad para ejecutar sus compromisos asumidos, para saber sus funciones y aplicar sus dos potestades: normar y aplicar la regulación nacional, fiscalizando que no vuelve a ocurrir.

4.- Sanciones

Las sanciones son endebles, no se cumplen o la autoridad municipal no tiene capacidad para hacer su cumplimiento. Si hay una construcción irregular, el siguiente paso es demolerlo, después de haber pedido que subsane. Y si el local está funcionando sin licencia o certificado de Defensa civil, o solo una de ellas, emitir una notificación preventiva y después clausurarlo defintivamente.

5.- Proliferación anárquica del comercio ambulatorio

Los comerciantes informales ocupan la vereda, pistas, calzada. Ahi falta registrarlos, empadronarlos y reubicarlos, y a los que venden productos no comercializables, sacarlos de ahí.

Imagen Incendio en Barrios Altos. (Foto: Javier Zapata/Perú21).

B) EMPRESARIOS QUE SOLICITAN AUTORIZACIONES

6.- La autoridad municipal debe invocar el cumplimiento de normas prohibitivas o si no su local será pasible de demolición. En caso de licencias de funcionamiento o ITSE, la clausura será definitiva.

7.- Asumir su corresponsabilidad; es decir, cumplir obligaciones que impone la autoridad para edificar desde el punto de vista civil y penal, sin necesidad de llevarlo a juicio, o resolver en trato directo, aceptando el pago de una reparación civil e indemnización. Y si hubiera afectados colaterales, como vecinos de la zona, indeminizarlos.

Imagen Incendio en Barrios Altos. (Foto: Javier Zapata/Perú21).

C) PÚBLICO COMPRADOR

8.- La primera sugerencia es no acudir a esta zona súper congestionada y que está tomada por el comercio ambulatorio.

9.- Comprar artículos formales, no de contrabando, sin etiquetados ni fechas de vencimiento.

10.- Tomar precauciones legales, principalmente los peruanos que contratan y se asocian con extranjeros.

Imagen Incendio en Barrios Altos. (Foto: Carlos Malpica).

