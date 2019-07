Así lucía San Juan Bosco en el Callao antes del incendio que le arrebató todo [FOTOS Y VIDEO]

Esta madrugada, aproximadamente a las 3:00 a.m., se registró un incendio de gran magnitud en el cruce de las calles Yurimaguas con Villa Rica, en el asentamiento humano San Juan Bosco del Callao.

Al menos 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para controlar el siniestro. No obstante, esto no se pudo realizar rápidamente debido a que los pocos hidrantes de la zona no estaban en las mejores condiciones.

Al menos 30 unidades de Bomberos se movilizaron hacia la emergencia. (Bomberos del Perú) Al menos 30 unidades de Bomberos se movilizaron hacia la emergencia. (Bomberos del Perú)

En una mirada rápida en Google Maps, servidor de aplicaciones de mapas en la web, se puede apreciar que el asentamiento humano afectado tiene una gran cantidad de viviendas hechas con material altamente inflamable, es decir: triplay, madera, drywall, entre otros.

Por otro lado, la cámara del dron de América Noticias captó impactantes imágenes de la zona incendiada luego de que el siniestro fuera controlado por los hombres de rojo.

En medio del caos y golpes, los damnificados intentan empadronarse para entrar a un colegio local Virgen María de Yurimaguas, donde el área de Defensa Civil de la Municipalidad del Callao está entregando enseres y ayuda tras perderlo todo.