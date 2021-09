[ACTUALIZACIÓN 18/08/2014 11:40 a.m.]El incendio fue controlado esta mañana, luego de que el fuego se reavivara.

Según informó hoy el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la emergencia dejó hasta el momento 14 familias afectadas, una vivienda inhabitable y seis personas damnificadas.

Ante esta situación, la Oficina de Defensa Civil de Lima Metropolitana entregó ayuda humanitaria consistente en camas, frazadas y colchones.

[ACTUALIZACIÓN 18/08/2014, 01:13 a.m.]Los bomberos lograron controlar el incendio de gran magnitud que se registró esta noche en una fábrica en Barrios Altos. Según indicaron los hombres de rojo, el siniestro tuvo lugar en el local de la empresa Peski y afectó a dos inmuebles aledaños.

[ACTUALIZACIÓN 11:24 pm.]Según constató Luis Gonzales, reportero gráfico de Perú21 que se encuentra en el lugar, parte del incendio ha sido controlado. Sin embargo, la falta de agua afecta la labor de los bomberos.

[NOTA ORIGINAL]Un incendio de grandes proporciones se registra en Barrios Altos, en el Centro de Lima, informó RPP Noticias. Al lugar han llegado 41 unidades del Cuerpo de Bomberos que luchan por controlar las llamas.

Según indicó el comandante del Cuerpo General de los Bomberos, Mario Casaretto, la emergencia se produjo en una fábrica de productos inflamables ubicada en la cuadra 5 del jirón Conchucos. El fuego, indicó, está "fuera de control".

"Pedimos apoyo a todo el personal de Bomberos disponible pues hoy es domingo y necesitamos más hombres con el objetivo de que no se propague. Es una fábrica de aceites químicos donde se hace calzados, materiales de cuero y pegamentos", señaló.

El incendio ha afectado tanto la fábrica de calzado como las casas aledañas, informó Cuarto Poder.

Al lugar también llegaron 10 unidades de Serenazgo, según informó la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima a través de su cuenta de Twitter. Además, indicaron que al parecer el fuego se habría iniciado por el estallido de una bombarda.