La Comisión de Justicia del Congreso decidió el martes aplazar el debate sobre el proyecto de ley para la despenalización del aborto en caso de violación sexual, pese a que la iniciativa contaba con el apoyo de 64 mil 200 firmas de ciudadanos.

[Despenalización del aborto: Comisión de Justicia del Congreso aplaza debate]

Además del cruce de palabras entre la congresista por Cusco, Verónika Mendoza y el ex ministro de Salud Luis Solari, el debate sobre la despenalización del aborto en caso de violación se trasladó a las redes sociales con el hashtag #DéjalaDecidir.

El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, manifestó este miércoles que el debate sobre la despenalización del aborto no se agotó ayer, sino que continuará el próximo martes a partir de las 3:00 pm y los martes subsiguientes, hasta que finalmente el grupo apruebe un dictamen.

Juan Carlos Eguren sostuvo un diálogo acalorado en el noticiero De 6 a 9. El legislador no quiso responder sobre la posibilidad de despenalizar el aborto en caso de violación e intentó llevar el debate a la prevención de los ultrajes y en trabajar con las víctimas después del parto.

PLANTÓN EN EL CONGRESOPrevio al debate, un grupo de jóvenes realizó un plantón en los exteriores del Congreso de la República, el cual fue organizado por el colectivo Déjala decidir, uno de los impulsores del proyecto de ley N° 3839-2014- IC.

