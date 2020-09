La pandemia del coronavirus afectó duramente la economía del país. El desempleo está afectando principalmente a las madres y mujeres trabajadoras y, por ende, a nuestra primera infancia.

Frente a ello, representantes del gobierno y expertos analizaron el impacto de la pobreza y el desempleo en mujeres y madres, en el programa Diálogo Abierto, de Acción por los Niños que dirige el padre Gastón Garatea.

Durante el diálogo se informaron datos oficiales del INEI en el que 6,7 millones de peruanos perdieron sus trabajos desde que se inició la cuarentena por el COVID-19, lo que equivale a un 39.6 % de la PEA.

De ese total, los hombres con empleo disminuyeron en 34.9 %, que equivale a más de 3 millones, mientras que las mujeres en 45.3 %, lo que equivale a cerca de 3 millones y medio.

Como consecuencia, la crisis golpeará más a mujeres, especialmente madres que tienen a cargo el cuidado de sus niños.

Más servicios

El participante del diálogo, César Calmet, director general de políticas y estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), reconoció las falencias del gobierno para hacer frente a esta problemática.

“La pandemia ha transparentado algunas errores y falencias que teníamos como Estado y que hemos tratado de ir dando respuesta pronta, lo más positiva posible con los recursos que poseíamos al inicio de la pandemia”, señaló.

“Sin duda se ha incrementado el número de mujeres desempleadas, sobre todo madres, y el Estado tiene muy claro que esto es un tema multisectorial que abarca a toda la población”, añadió.

Respecto a la primera infancia, reconoció los problemas con la oferta de los servicios de salud. “Somos conscientes que los niños no han estado recibiendo los controles de crecimiento y los suplementos de hierro que son básicos para el desarrollo de la persona. Por eso, lo que hemos hecho es brindar ya esto servicios a través de programas como Cuna Más y el programa Juntos”, subrayó.

Enfoque de género

Eliana Revollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, incidió en que todas las políticas sociales deben tener un enfoque de género que beneficie a las madres y mujeres trabajadoras.

Sostuvo "que el problema de las brechas de género se ha evidenciado y agudizado mucho más durante la pandemia. Naturalmente la crisis económica ha causado una mayor afectación en las mujeres que son cabeza de familia, en hogares monoparentales que en el Perú son 2 millones y medio.

“La Defensoría del Pueblo plantea políticas públicas que sean muy agresivas para que se pueda resolver la situación de las mujeres, porque si no vamos a estar frente a un problema de la feminización de la pobreza, que ellas no puedan seguir adelante a pesar que ya teníamos bastante retraso respecto a los varones. Todas las políticas sociales deben tener un enfoque de género. Si no vemos el enfoque de género como una prioridad para solucionar la crisis sanitaria y económica en la que estamos sumidos va haber un retroceso no solo para las mujeres sino para la sociedad", enfatizó.

Ingreso a las madres

Para el especialista Carlos Anderson, economista y presidente del Instituto del Futuro, son momentos extraordinarios que requieren acciones decisivas.

“El Estado debe establecer políticas que reconozcan el trabajo que hacen las amas de casa en el hogar, lo más importante es focalizar esa ayuda no solo con bonos. Debemos asegurar, por los menos dos años, un ingreso a las madres que están actuando ahora como profesoras de sus propios hijos”, señaló.

“Retroceder ocho años en el avance de la lucha contra la anemia sería terrible. Estamos en un estado de guerra y debemos tomar conciencia de la urgencia, hay que reformular el presupuesto, debemos reasignar recursos a lo que es realmente urgente y ultra necesario. Lo fundamental es velar por las personas y crear un sistema de salud que permita amenguar esta crisis sanitaria para detener el Covid”, añadió.

Del mismo modo, sugirió poner énfasis en la generación de empleos, “porque esta es una triple crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica que ha provocado la pérdida de más de 7 millones de empleos, es decir una urgente promoción del empleo, y en tercer lugar el teletrabajo ya que la educación remota ha venido a quedarse”.