La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) –que a fin de este mes asumirá la administración del transporte público de Lima y Callao– ya tiene listo un plan para erradicar a los colectivos ilegales que han invadido los cinco principales corredores viales de la capital.

“La fiscalización ya no se hará únicamente con inspectores. Vamos a hacerla, también, de manera electrónica, con cámaras”, explicó a Perú21 Humberto Valenzuela, presidente de la ATU.

El funcionario manifestó que esto será prioridad en su gestión, ya que “el 80% de limeños y chalacos se mueve en transporte público. Por ello, es necesario dejar las vías libres de informalidad”.

La situación es realmente preocupante. De acuerdo con Protransporte, en Lima circulan unos 100 mil colectivos. De ellos, 35 mil lo hacen por los cinco principales corredores de la ciudad.

De manera complementaria, el Ministerio de Transportes prepara un marco normativo para que los choferes que tienen varias papeletas se vean obligados a pagarlas. “Esto evitará la evasión o postergación de pagos. Mejoraremos la gestión del cobro de multas”, aseguró Valenzuela.

En cuanto a la fiscalización electrónica, Fernando Perera, presidente de Protransporte, dijo que esta se iniciará en noviembre. Al principio solo se hará en los corredores Tacna-Garcilaso de la Vega-Arequipa (Azul), Javier Prado-La Marina (Rojo) y San Juan de Lurigancho-Magdalena (Morado).

Para ello, se instalarán 48 cámaras de video en el Corredor Azul, 52 en el Rojo y 50 en el Morado.

Estos equipos impondrán fotopapeletas tanto por las infracciones de tránsito como por las de transporte.

“Las infracciones serán sancionadas con fotopapeletas y entregadas al SAT para su validación. Por ejemplo, si un colectivo se estaciona para recoger pasajeros, la multa será de S/330 por pararse en zona prohibida, aparte de la sanción que tendrá por realizar un servicio informal. Estas medidas son más disuasivas para ellos (los colectiveros), que solo tener al inspector al frente”, explicó Perera.

Pena de cárcel

A todo esto se suma el proyecto de ley N° 03917-2018-GL, presentado el 19 de febrero por la Alcaldía de Lima al Congreso, para que se sancione con cárcel a los choferes que acumulen miles de soles en papeletas. Han pasado ya casi siete meses y la iniciativa sigue siendo postergada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento.

La propuesta plantea que la acumulación de infracciones a los reglamentos de tránsito y de transportes sea incluida en el delito de peligro por conducción temeraria. Con esto, el que no pague sus papeletas podría ser sancionado con dos años de prisión para los privados y cuatro años para el transporte público.

Sobre el particular, el congresista Moisés Guía Pianto, presidente de dicho grupo de trabajo, dijo que por ahora esta iniciativa no está en agenda. Refirió que solo se están priorizando los proyectos de ley anticorrupción y de seguridad ciudadana.

“Tenemos una carga muy pesada. Son 1,330 proyectos que nos falta dictaminar. Estamos priorizando lo que necesita el ciudadano”, explicó.

Para Alfonso Flórez, gerente general de la Fundación Transitemos, esta ley si debería aprobarse para que se recupere el principio de autoridad.

“La ley no puede ser laxa. Si el conductor es reiterativo, tendrá que ir preso; si el que hace colectivo no quiere identificarse en la intervención, también. Acá los procesos sancionadores de multas van a la vía civil y ahí tienen muchas instancias para no pagar las papeletas”, expresó.