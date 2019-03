“La Iglesia no puede ser cómplice de delitos”

“Nunca la Iglesia, menos la jerarquía eclesial, puede ser cómplice de abusos y delitos. Transparencia para que la Iglesia pueda ser creíble”. Así se expresó Carlos Castillo Mattasoglio, nuevo arzobispo de Lima, en un discurso en el que también llamó a realizar acciones contra el feminicidio.

La ceremonia de su reconocimiento comenzó a las 9:00 de la mañana en la iglesia San Lázaro del Rímac, donde Castillo fue párroco durante cinco años. Ahí fue la ordenación episcopal y posteriormente salió en procesión festiva hacia la Catedral para la toma de posesión como trigésimo tercer arzobispo de Lima y primado del Perú.

Como obispo ordenante estuvo el nuncio apostólico Nicola Girasoli, quien inició el rito religioso y le pidió, además, promover una contundente acción educativa contra la violencia hacia la mujer.

“Cada lágrima de una mujer provocada por la violencia machista es una espina en el corazón de Cristo”, indicó el representante de Roma.



IGLESIA CON CREDIBILIDAD

Tras ser reconocido como nuevo arzobispo de Lima, Castillo concelebró su primera misa como tal. Posteriormente, dio un discurso en el que dijo que trabajará en “una Iglesia que sea signo de credibilidad, estamos llamados a eso... tenemos que dar esos signos con transparencia, sin esconder los problemas, enfrentándolos, reconociendo nuestros errores, pecados y hasta delitos si es que existen, enfrentarlos con la justicia y la verdad”, sostuvo.

El primado del Perú hizo un llamado a realizar acciones sociales en las calles para que no se mate a las mujeres. “El mismo pueblo que va a la procesión del Señor de los Milagros es el que sale a las calles a luchar para que no se mate a las mujeres, a decir su palabra contra una forma de política que ensucia la dignidad de esta. Ese pueblo ciudadano es el mismo”, expresó enfáticamente aclarando que unirse a las causas del pueblo no es hacer operaciones de partido político.

Castillo, quien fue muy saludado por la gente en la misa y afuera de la catedral, habló de su cercanía hacia los más necesitados. “Buscar la otra orilla de los lejanos y los dispersos exige estar dispuesto a callejear, jironear y gastar suelas. He de acostumbrarme a caminar hacia todos y todas, sin excluir a nadie, buscando a los más recónditos, lejanos y diseminados”, indicó.

Para cerrar su discurso e invitando incluso a los no católicos y no creyentes, preguntó qué se debe mejorar en la Iglesia católica y qué zonas de la periferia de Lima deberían ser atendidas con prioridad: “Envíenme sus resúmenes, pero no solo los católicos. Pueden ayudarnos los que pertenecen a otros grupos religiosos y sin duda los que no creen”.



TENGA EN CUENTA

-El Vaticano designó a Carlos Castillo Mattasoglio como primado del Perú en enero último, luego de que Juan Luis Cipriani presentara su renuncia al cumplir 75 años.

-Antes de su ordenación episcopal, monseñor Castillo realizó una profesión de fe y un juramento ante el nuncio apostólico Nicola Girasoli en la iglesia de San Lázaro.