Profesor denunciado por tocamientos indebidos retorna a trabajar en la UGEL

Un profesor de primaria ha sido acusado de tocamientos indebidos por una alumna que estudia en un colegio de Huaycán . Lo más indignante de este caso es que, pese a que el sujeto cuenta con una denuncia en la Fiscalía, ha vuelto a trabajar a la UGEL.

Así lo reveló América Noticias mediante un informe en el cual, la hermana mayor de la agraviada, cuenta que la denuncia fue hecha en mayo de 2018. La acusación contra Marín Paucar Cabanillas se encuentra en la Segunda Fiscalía Mixta de Ate.

"Mi mamá no trabaja y yo la he hecho crecer a ella. Me siento mal porque ese profesor ha vuelto a trabajar. Quiero que lo boten y que se vaya preso. No es justo", contó la familiar de la víctima.

En declaraciones al noticiero, la hermana señala que la pequeña ya pasó por la Cámara Gessel y que, incluso, habría más niñas a quienes Marín Paucar Cabanillas habría tocado.

Como respuesta a la denuncia, el maestro acusado rechazó la acusaciones y dijo que "todo es mentira".

Además, la hermana mayor reveló que, para que este caso pase desapercibido, hubo otros profesores que le intentaron sobornar con dinero.