Terrible. Una pareja denunció que su hija de siete años fue abusada sexualmente por un pastor evangélico, quien ha sido identificado como Johnny José Vera Villanueva (41). El sujeto iba constantemente a la casa de los padres de la menor, ubicada en Huaycán (Ate), para leer la biblia. Tras ganarse su confianza, el sujeto aprovechó un momento a solas con la niña para realizarle tocamientos indebidos.

De acuerdo a información de América Noticias, el pasado domingo, el religioso se llevó a la niña otro ambiente de la vivienda mientras la madre veía televisión.

“Él leía la biblia. Me decía que me entregue a Dios. Mi hija le dice para jugar y él le dice para jugar a las escondidas. Al escuchar un silencio extraño, salgo a ver y el sujeto la tenía agarrada a mi hija. Mi hija está muy mal. Ella se siente delicada, no puede comer ni dormir. Está muy asustada por culpa de ese sujeto”, cuenta la madre de la víctima, quien increpó al pastor.

Posteriormente, con ayuda de familiares, la mujer atrapó a Vera Villanueva, a quien entregó a las autoridades.

En Cámara de Gesell, la niña contó que era víctima del religioso desde hace un año y medio. Pese a que en primera instancia se dicta una prisión preventiva de nueve meses, la jueza Julia Jara absolvió a Vera Villanueva

“Era un lobo disfrazado disfrazado de cordero. Que se haga justicia con mi hija, por favor. Nadie me devolverá la sonrisa de mi hija. Necesito que me apoyan. El señor le malogró la vida a mi hija. Lamentablemente, la jueza absolvió al sujeto. La propia siendo mujer no cree en la voz de una niña”, señaló el padre de la menor.

Al ser abordado por el medio en mención, el pastor aseguró ser inocente y señaló que la denuncia se debe a que se negó a realizarle un préstamo a los padres de la niña.

“No es el momento, no tengo ganas de responderle. Vengo cansado de mi trabajo”, aseveró.

Pastor evangélico es acusado de realizar tocamientos indebidos a menor