Situación que indigna. Una mujer terminó con el rostro desfigurado al ser atacada brutalmente por el padre de sus hijos en Huaycán. El sujeto, según declaraciones de la víctima, constantemente la agredía.

Vanessa Arzapalo es una cobradora de combi que fue violentada por Bruno Huacachin Condor, justo cuando ella se disponía a comer algo luego de su turno laboral. De acuerdo a ATV, producto de la golpiza terminó con más de 20 puntos en el rostro y el tabique destrozado.

“Como si fuera una pelota, así me aventó”, expresó. “Cuando llego al hospital casi me desmayo. Intento reaccionar y él estaba al costado. Le digo a un señor: agárrelo, él me ha agredido, él es el causante. Y al toque desapareció”, contó.

Por si fuera poco, esta situación ya era algo habitual pues según manifestó Vanessa, Bruno ya la había agredido en otro momento

“Anteriormente yo he tenido problemas con él por alcohol. Él venía a pegarme, una vez me quiso matar. Me ahorcó”.

“Me fui a la fiscalía y me dijeron que ya tengo orden de alejamiento. Me dieron un documento y en ese me indicaron que no se puede acercar. Si se acerca o te vuelve a agredir, él será detenido, me dijeron. Y nada, no lo buscan”, sostuvo.

La víctima exclama ayuda pues es responsable de tres hijos y debido a la gravedad de sus lesiones no puede continuar con sus labores.