Una pareja de esposos y sus dos menores hijos murieron en un accidente de tránsito que se produjo en el kilómetro 95 de la carretera Central, en el distrito de San Mateo, provincia limeña de Huarochirí. El vehículo en el que viajaban se despistó y cayó a un abismo.

El camión que transportaba chatarra y se dirigía de Tarapoto (San Martín) hacia Lima, “tuvo un percance, cayó a una pendiente y quedó colgado a pocos metros del río Rímac”, contaron los testigos del accidente de tránsito.

Debido a la violenta caída de la unidad, sus cuatro ocupantes murieron casi de manera instantánea. Al lugar de la tragedia llegaron agentes de la comisaría de San Mateo e iniciaron la recuperación de los cuerpos que quedaron aprisionados en la cabina del conductor.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Richard Ávila Cuba, conductor del vehículo, quien viajaba junto a su familia con dirección al distrito de Ate, y su esposa Diana Luque Tejeda (35), natural de Jauja. Los dos menores tenían 10 y 8 años, respectivamente.

“No tenía que pasarles esto. Nosotros paramos en una olla común que tenemos. Ella se salió porque me dijo: ‘hermana, no tengo dinero y voy a ir a ir a buscar. Algún negocio me voy hacer’”, dijo la hermana de de Diana Luque.

La pareja de esposos tiene dos hijos más, de 12 y 15 respectivamente, quienes ahora quedaron huérfanos. La familia necesita apoyo económico para los gastos del velorio y sepelio.

Los cuerpos sin vida de las cuatro víctimas fueron recuperados después de seis horas de trabajo entre los fierros retorcidos por personal de Serenazgo y policías de la comisaría de San Mateo, en presencia de la fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Huarochirí-Matucana, Yolanda Hidalgo Ramírez.

