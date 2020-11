Tres ómnibuses interprovinciales y un camión frigorífico colisionaron en el kilómetro 315 de la carretera Panamericana Norte, a la altura de Huarmey. Hay decenas de fallecidos y heridos.

[ACTUALIZACIÓN 24/03/2015 15:16 PM]La Municipalidad Provincial de Chiclayo declaró 2 días de duelo por la muerte de 29 personas de dicha ciudad en el accidente vial registrado en Huarmey el lunes, informó Canal N.

El pabellón nacional se izó a media asta en el parque principal de Chiclayo y en el acto participó un representante del Movimiento Misionero Mundial, quien dio la cifra mencionada.

En el Coliseo Cerrado de Chiclayo se velan los cuerpos de 7 miembros del Movimiento Misionero Mundial. Más temprano fue sepultada la señora Tania Elizabeth Saavedra Espinoza, quien falleció en el accidente de Huarmey junto a sus 3 hijas de 3, 5 y 7 años. Please enable Javascript to watch this video

[ACTUALIZACIÓN 24/03/2015 9:10 AM]Los establecimientos de salud en Lima Metropolitana, así como de las Direcciones Regionales de Salud Callao, Lima y Áncash, fueron declarados en Alerta Roja por un plazo de 10 días calendario, debido al accidente de tránsito registrado en Huarmey el lunes y en el que murieron 37 personas.

Así lo establece una resolución del Ministerio de Salud publicada este martes en el diario oficial El Peruano. La norma indica que la medida se tomó porque el hospital de Huarmey rebasó su capacidad debido al accidente.

En las últimas horas, se retiraron 31 cadáveres de las morgues de Chimbote y Nuevo Chimbote para ser trasladados a Chiclayo (Lambayeque), donde serán sepultados.

El representante del Movimiento Misionero Mundial, Rafael Chancafe Grey, precisó que la mayoría de los fallecidos pertenecen a esta congregación evangélica.

Los fallecidos del Movimiento Misionero Mundial fueron identificados como:

Jorge Luis Saldarriaga Jirón.

José Avelino Frías Uriarte

Rosa Hilda Vidal Carreño

Ruth Esmirna Paulini Espinoza

Ana Lucía Mejía Vásquez

Sthefani Joana Lloclla Campos

Diana Mercedes Gallardo Solange

Tania Elizabeth Saavedra Espinoza

Antonela Vásquez Saavedra

Amy Vásquez Saavedra

Jared Vásquez Saavedra

Luz Nelly Bravo Aguilar

Julia Betty Mendoza Abanto

Solange Pilar Tello Espinoza

Pedro Cabrera Lescano

Luisa Effio Mateo.

[ACTUALIZACIÓN 23/03/2015 2:10 PM.]Al menos 13 heridos del accidente ocurrido en Huarmey fueron trasladados a Lima en helicópteros de la Policía Nacional. Diez de ellos fueron internados en el hospital Daniel Alcides Carrión del Callao y 3 permanecen en el hospital Sergio Bernales de Collique.

César Hugo Julca Torres, Jorge de la Cruz Pozo, Juan Zapata Palomino, Eddy Mellón Palacios, Luis Llanos Martínez y Silvia Díaz Saavedra fueron los primeros en ser evacuados a Lima y ahora se encuentran en la Unidad de Cirugía y Traumatología del hospital Carrión del Callao.

Una hora después llegaron al mismo nosocomio el menor de iniciales M.U.R. (01), Walter Tamantino (71), Ricardo Vilchez Chumacero (57) y Karina Valdivieso Seminario (29).

En el hospital Sergio Bernales fueron ingresados Miguel Ángel Vidaurre Cherre (30), Norka Tineo Fernández (42) y el menor de iniciales J.G.T (07 meses).

[ACTUALIZACIÓN 23/03/2015 11:14 AM]El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se elevó a 37 el número de muertos por el accidente vial registrado este lunes en el kilómetro 315 de la Panamericana Norte a la altura de Huarmey (región Áncash), según el último reporte de la Oficina General de Defensa Nacional.

El ministro del sector, Aníbal Velásquez, se dirige al lugar del accidente en Huarmey. Además, su despacho dispuso el envío de 5 ambulancia, 20 unidades de sangre y un equipo de especialista que se dirige a la zona vía aérea.

El Minsa también proporcionó la lista de los 52 heridos atendidos en el hospital de Huarmey, la cual puedes revisar en este enlace.

[ACTUALIZACIÓN 23/03/2015 10:10 AM.]A 34 se elevo la cifra de muertos por el cuádruple choque registrado este lunes en el kilómetro 315 de la Panamericana Norte, en la provincia de Huarmey (región Áncash).

Este último balance lo proporcionó el Ministerio de Salud mediante un comunicado, en el que detalla que un equipo de especialistas se dirige vía aérea a Huarmey para atender a los heridos –al menos 70– y que 6 de ellos fueron evacuados al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao.

[ACTUALIZACIÓN 23/03/2015 9:02 AM.]La Policía de Carreteras informó que se elevó a 32 el número de fallecidos por el cuádruple choque registrado este lunes en el kilómetro 315 de la Panamericana Norte, en la provincia de Huarmey (región Áncash).

Orfiles Bravo y su balance sobre accidente en Huarmey. (Canal N)

El jefe de la Policía de Carreteras, Orfiles Bravo, dio este nuevo balance en Canal N y detalló que los heridos son al menos 60, la mayoría de los cuales fueron trasladados a los hospitales de Nuevo Chimbote y La Caleta.

Previamente, Orfiles Bravo indicó que las víctimas mortales eran 22 y que, al parecer, el ómnibus de Murga Serrano –que iba de sur a norte– habría invadido el carril contrario y chocó con un costado del camión de carga.

[ACTUALIZACIÓN 23/03/2015 7:32 AM.]El jefe departamental de los Bomberos Lima Centro, Mario Cassareto, informó que los fallecidos por el accidente vial en Huarmey eran 40.

También detalló que 3 ómnibuses interprovinciales y un camión frigorífico colisionaron a las 4:00 am. y que uno de ellos quedó en 3 partes y sin techo.

Tuit de la premier Ana Jara sobre accidente en Huarmey.

El Ministerio de Salud anunció en Twitter que se activó la alerta roja para tener camas disponibles en hospitales de Áncash y Lima para atender a los afectados por accidente en Huarmey.

El jefe de Gestión y Servicios de Salud del Minsa, Óscar Ugarte, señaló que 35 heridos serán trasladados a los hospitales de Nuevo Chimbote y La Caleta. Además, el Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) envió 4 unidades al lugar del accidente en Huarmey.

La mayoría de las víctimas mortales iban en el bus de Murga Serrano y eran miembros de la iglesia evangélica Movimiento Misionero Mundial, que retornaban a Chiclayo tras participar de una actividad en Lima el domingo, informó un corresponsal de Canal N en Huarmey.