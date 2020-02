Macabro hallazgo. Vecinos de la localidad de Aparicio, en Huaral, hallaron el último viernes los restos calcinados de una persona dentro de una bolsa negra envuelta en mantas que fue arrojado cerca a una acequia.

Juan Villafana, morador de la zona que participó del descubrimiento, declaró a América Noticias que encontró los despojos antes de las 6 de la mañana cuando salía a hacer sus trabajos del día.

“VI QUE HUMEABA”

“Salí por la mañana y vi que humeaba. Estuvo envuelta con colcha y ropas de la sierra... además, vi que habían restos de cabello largo”, acotó el vecino.

Los restos habrían sido arrojados hace aproximadamente 15 días.

“Solo vimos que estaban botados y pensábamos que era basura, pero (mi esposo) me dijo que no eran huesos de animal (sino de un humano) y me pidió que avise a serenazgo”, contó Lidia Pichí, esposa de Juan Villafana.

En la zona ubicado cerca a una acequia y campos de cultivos, las personas acostumbran a arrojar sus desperdicios y desmonte, razón por la que no sospecharon.

En tanto, peritos y el fiscal de turno arribaron a la zona y procedieron con las diligencias correspondientes del caso. La evidencia se trasladó a la morgue del sector.

Médicos forenses determinarán si los restos pertenecen a un hombre o una mujer y, posteriormente, iniciarán las investigaciones para identificar a la víctima.

Huaral