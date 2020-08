A esta hora, en Chosica, 9 familias ya habrán enterrado a sus muertos y 2 seguirán buscando a sus seres queridos en el lodo, en el río Rímac, debajo de las enormes piedras o entre los escombros de lo que alguna vez fue sus casas.

[Huaico en Chosica: Se reabrió tránsito en Carretera Central]

Además, 108 estarán pensando dónde vivir (o mudarse), mientras que 45 continuarán sacando toneladas de lodo de sus salas, sus dormitorios, sus cocinas y sus baños para –en algún momento– tratar de dejarlos habitables.

A esta hora, también, otro grupo de ciudadanos de Chosica estará haciendo largas colas para conseguir un balde o una botella de agua, para obtener algo de comida o para recibir las donaciones que diversas instituciones –públicas o privadas– y gente solidaria han hecho llegar a la zona de la tragedia.

En medio de esta situación en Chosica, contingentes de policías, de reclutas de las Fuerzas Armadas, de alumnos del INPE, de voluntarios, entre otros, seguirán apoyando a los afectados, guiados por sus deseos de ayudar más que por la orden de una autoridad.

Esta es la realidad de miles de habitantes de Chosica que viven sus horas más dramáticas. Si bien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya despejó parcialmente la Carretera Central, ellos aún se sienten aislados.

No en vano ayer bloquearon el km 35 de dicha vía para exigir maquinaria que saque las rocas de las Avs. Grau y Andrés Avelino Cáceres, así como de las zonas conocidas como La Quebrada y La Trinchera.

[Huaico en Chosica: Habitantes bloquearon la Carretera Central]

"Hubo deficiencia en la construcción de los muros de contención, que se vinieron abajo con el huaico en Chosica", señaló Javier Rodríguez, quien vive en La Trinchera. Dijo que desde 1987 no se vivía una cosa similar.

También criticó al alcalde de Chosica, Luis Bueno, quien, según dijo, "solo se presenta para las cámaras y no ha hecho nada pese a tener más 20 años en el cargo".

TESTIMONIOS RECOGIDOS POR PERÚ21

Mario Escobar: "Pensé que me iba a morir"

Primero escuchó un fuerte ruido "como si se tratara de un terremoto". Luego vio venir una inmensa ola, cargada de rocas, que discurría por la carretera Central. "De un momento a otro, apareció el huaico. No sabíamos a dónde ir. Tuvimos que escapar dejando el carro. No nos quedaba otra opción", cuenta, con una sonrisa nerviosa, el camionero Mario Escobar Apolinario, de 41 años.

Recuerda que, junto con su copiloto, Raúl Alvarado Chocano, se refugió en un muro de contención, que se encontraba al lado de la vía. "El huaico habrá durado 20 minutos. En ese tiempo, las piedras y el lodo sepultaron gran parte de mi vehículo", dice parado sobre una piedra que destrozó uno de sus faros.

Se dirigía a la mina Yauricocha con una carga de concentrado de mineral. "Es la primera vez que me pasa una cosa así. Fue un gran susto. Lo primero que pasó por mi cabeza fue diosito. Luego pensé en mi familia. Fueron minutos de horror. Pensé que iba a morir, pensé que el huaico me iba a llevar con todo y el carro", relata sin dejar de lado su sonrisa, que contrasta con el susto que reflejaba su mirada.

Mario ha recorrido casi todo el Perú. Tiene más de 20 años de camionero y nunca antes había estado "frente a frente" con la muerte. Sentado en una piedra, contemplando su camión, esperaba la llegada de una grúa que le ayude a retirar las numerosas rocas y el lodo que lo rodeaban todo.

Ahora solo espera volver a su casa, en Huancayo, abrazar a su esposa y a sus hijos. Con un toque de autosuficiencia –poco creíble– asegura que se trata de una experiencia más, de una anécdota que contará, una y otra vez.

Mario tuvo suerte. Salvo algunos rasguños, se encuentra bien. A los 3 días, su camión fue liberado con varios daños en el chasis y rupturas en los faros, pero el motor y las llantas no están demasiado averiados, lo que le permitirá seguir su rumbo.

Raúl Alvarado, su copiloto, está más molesto. "Pagamos una tasa para circular por la carretera y ni siquiera ponen alarmas u otras medidas de protección para contener la furia del huaico.

Ayudó a rescatar a una madre y a su bebé

Jamás podrá olvidar el 23 de marzo. No tanto por el huaico ni por la destrucción de su taller de mecánica 'Los Magníficos'. Mucho menos por las deudas que tendrá que afrontar ante sus clientes. Lo que nunca se sacará de la cabeza es la imagen del cadáver de la mujer que rescató de los escombros. Ella abrazaba, con fuerza, a su bebé.

"Es algo que se me ha quedado en la mente. Es una situación muy fuerte, inexplicable. Se mezclan muchos sentimientos", afirma Jesús Aquiles Capcha Vicharra, de 41 años, vecino de la Asociación de Vivienda Don Bosco, en Chosica, ubicada a pocos metros del río Rímac.

Recuerda que su local estuvo en medio de dos deslizamientos: uno que venía de Santa Eulalia y el otro de la quebrada Los Corrales. "Salí corriendo junto con mi padre (Pablo Capcha Armas, de 75 años), mis siete hermanos y mis diez empleados. Pero antes escuché un grito seco y corto, un ¡ay! Luego se cayó la pared", relata.

Pasadas unas 4 horas, a las 7 de la noche, retornó al lugar. Tras escuchar el llanto de su vecina, comenzaron a buscarla. "Sacamos los escombros hasta que la encontramos. La muchacha estaba abrazada con su bebito, no lo soltó hasta el final", expresa.

Luego se contactaron con los agentes de la Unidad de Rescate de la Policía, que levantaron los dos cadáveres y se los llevaron a la Morgue de Chosica.

"Mirar una cosa así.. Te quedas con eso… Tienes que vivir con eso hasta el final… Ella estaba abrazada, no lo soltó nunca", repite Jesús una y otra vez, con voz entrecortada, tratando de ahogar el llanto.

Ahora afronta las cosas con resignación. "Este es el único lugar que tenemos para vivir. He estado acá durante 22 años y no pienso abandonarlo. Estamos tratando de recuperar las cosas del taller para ver con qué podemos contar para trabajar", cuenta.

Conforme pasa la entrevista, va asumiendo algunas cosas. "Mira cómo han terminado los carros: destrozados. Ahora hay que afrontar el gasto ante los dueños. No sé qué nos irán a decir. Nos hemos quedado en la calle y necesitamos toda la ayuda que sea posible", finaliza.

"El huaico arrastraba a mucha gente"

La avalancha bloqueó la puerta de la casa de Danny García Chirinos, de 42 años, quien solo atinó a coger con fuerza a sus hijos y a esperar que todo pase. "Pienso que me den un lugar lejos, aunque sea pequeño, para irme, porque no quiero seguir aquí", señala.

"Fue horrible, horrible, horrible. Vi cómo arrastraba a la gente por acá, frente a mi casa y en la parte de atrás… Vi a niñas cómo se arrastraban… Esa experiencia no quiero volver a vivirla jamás en mi vida", dice mientras trata de recuperar ropa, enseres y los juguetes de sus nietos.

Para esto, usa un chorro incontenible de agua potable que cae desde su techo. Este viene de una tubería matriz de Sedapal que fue rota por la fuerza del huaico y que también es empleada por varios habitantes de La Quebrada, Trinchera, Rayos de Sol, Don Bosco y otros sectores para beber, lavar ropa o bañarse.

Danny cree que la cantidad de muertos puede ser mucho mayor. "Aquí, en la curva de La Trinchera, debe haber personas enterradas, porque el barro tiene más de tres metros de altura. El día del huaico, dejaron salir del colegio a los chicos temprano, y estos querían cruzar los muros", narra.

En total son 7 los que viven en su casa. Y todos se encuentran bien, más allá del trauma del que, asegura, nunca se repondrán.

Se quedó sin hijo, sin hija y sin nieto

Sentada sobre una piedra, frente a lo que alguna vez fue su casa –que también funcionaba como una chatarrería–, encontramos a Celedonia Álvarez Luque, de 42 años. No paraba de llorar. Ni los calmantes que sus sobrinas le daban lograban contener sus lágrimas.

"Los tres no se pudieron salvar. La ola los tapó. Los tres están muertos. Yo estaba en Chosica cuando me dijeron 'tu gordito está muerto'. Yo me quise matar. Solo supe que el huaico se trajo abajo una pared, que los aplastó", cuenta.

Se trata de Misael Mariño Álvarez, de 11 años; Ana María Mariño Álvarez, de 22 años, y del pequeño Estefano del Piero León Mariño, de 3 años. Estos últimos, madre e hijo, fueron encontrados abrazados, debajo de un muro, por Jesús Capcha y su familia, vecinos de las víctimas. Solo le queda su hijo Jesús, quien tenía un parche en el lado derecho de la cabeza debido a que una piedra le había causado una herida.

Para poder costear los gastos del sepelio, la familia Mariño Álvarez realizó una colecta en medio de las rocas que bloqueaban la Carretera Central. El velorio se realizó en el local comunal Moyopampa.

Celedonia no quiere vivir nunca más en el cauce del huaico. Menos, aún, en las faldas de un cerro porque no quiere vivir otra tragedia.

"Mi casa está al borde del colapso"

La casa de Victoria Quispe de Corzo, de 54 años, tiene tres pisos. El más alto –y el más afectado– colinda con la Carretera Central, a la altura del asentamiento humano Rayos de Sol. El más bajo está a pocos metros del río Rímac.

Por eso, teme que su vivienda pueda venirse abajo en cualquier momento. "Necesito ayuda para sacar todo el lodo. Yo vendía llantas y estas fueron arrasadas por el huaico hasta el río. Lo perdí todo", declara, en medio del llanto.

Dice que en el momento del aluvión estaba preparándole comida a uno de sus hijos, quien la había venido a visitar. "Uno de mis trabajadores bajó gritando: '¡El huaico, señora!'. Yo cogí a mi nieto, me lo puse en la espalda y me quedé abajo. El lodo me llegó hasta aquí (altura del pecho). Mi hijo y mi empleado me sacaron de un jalón", manifiesta.

Dice que, junto con su esposo, compró la propiedad. "De haber sabido que iban a pasar estas cosas, nunca me hubiera interesado. Ahora tengo miedo que el techo colapse (segundo y tercer piso) porque siguen llenos de barro", recalca.

Asegura que no ha recibido ayuda, pues las autoridades consideran que su casa está bien y que no sufrió grandes daños. Falso.

Su hija la sacó del lodo agarrándola del pelo

La primera vez que María Chacaliaza Ricasca, de 64 años, vivió un fenómeno natural de gran intensidad fue en el año 1987. "Todo se inundó. Se llevó casas y personas", comenta. La diferencia es que en esta ocasión, el huaico estuvo a punto de llevársela a ella.

Fue su hija María Esther Riquez Chacaliaza –que vive en Huarochirí y que llegó de visita– quien logró rescatarla a tiempo. "El huaico me arrastró y ella me sacó jalándome del pelo", recuerda en el segundo piso de lo que fue su casa –en la zona de La Quebrada– y que ahora carece de fachada (fue partida por la mitad).

A unos metros, el esposo de María Chacaliaza, Vicente Riquez, quien se dedica a la albañilería, intenta reconstruirlo todo. No se queda quieto. Con un palo trata de rescatar sus cosas hundidas en el barro. Va de un lugar a otro organizando a sus hijos, a sus nueras y a sus yernos.

"Necesitamos lampas, picos y otras herramientas para comenzar a trabajar. No nos podemos quedar de manos cruzadas. También maquinaria pesada porque las piedras son enormes y el lodo lo ha cubierto todo", señala.

- Hijo heridoLa señora Chacaliaza contó, además, que uno de sus hijos, José, sí fue arrastrado por el agua. Lo mismo ocurrió con la esposa de este, Natalia Cornejo, y los dos hijos de la pareja. Todos lograron salvarse tras cogerse con mucha fuerza de unas rejas. Ahora José tiene una pierna hinchada y heridas en diversas partes del cuerpo.

Pero el drama de esta familia no queda ahí. Diez de sus integrantes se han quedado, literalmente, en la calle, solo con la ropa que tienen puesta. Algunos de ellos vivían en la zona de La Quebrada; otros en Trinchera y en Rayos de Sol.

Pese a todo, ya están haciendo planes para la reconstrucción. Primero empezarán con la casa de los padres –que está llena de buenos recuerdos y era el punto de reunión– y luego con las de los hijos.

Por el momento, un grupo de la familia Riquez Chacaliaza está compartiendo una carpa, mientras que otros se han ido a las casas de otros parientes, ubicadas en otros puntos de la capital.