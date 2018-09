Cirila Ramos y Ronaldo Fernández, padres de la bebé de 11 meses de nacida que fue quemada en un cerro de Huachipa , confesaron el crimen, según confirmó la Policía Nacional .

En comunicación con RPP, Richard Zubiate indicó que Cirila de 18 años y Ronaldo de 19 confirmaron que ellos ultimaron a la bebé. En su declaración indicaron que la falta de recursos económicos y no saber cómo mantenerla, habrían sido los motivos de su macabro accionar.



En declaraciones para ATV+, la madre de la menor indicó que Ronaldo Fernández no la quería y por eso lo habría asfixiado el pasado viernes.



“Yo no hice nada. Tenemos tres meses (viviendo) juntos, él no la quería, no dije nada porque tenía miedo que me mate”, dijo la mujer ante la interrogante de la periodista.



Lugar del crimen. (Foto: Difusión PNP) Lugar del crimen. (Foto: Difusión PNP) Lugar del crimen. (Foto: Difusión PNP)

Con el cuerpo inerte de la menor, subieron hasta la cima de un cerro de la zona donde le prendieron fuego y seguidamente, sepultaron en un hoyo.

Luego, bajaron cerca de 2 km. hasta su vivienda donde una familiar de la menor se percató que ella no estaba y dio inicio a las investigaciones.