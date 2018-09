Un espeluznante caso de homicidio se conoció este jueves. En Huachipa , una pareja de convivientes perpetró un crimen que tuvo como víctima una bebé de tan solo 11 meses de vida. La menor fue estrangulada, quemada y enterrada en las laderas de un cerro de la zona.

Cirila Ramos (18) y Ronaldo Fernández (19) son los nombres de los padres de la niña, cuyo cadáver se encontró tras ser asesinada el pasado viernes. El móvil del homicidio, según indicó la madre a los medios de comunicación, serían los problemas conyugales y económicos que la aquejaban.

Tras ser capturados por la Policía Nacional, Fernández confesó en la sede de la Depincri de Chaclacayo-Lurigancho (en Huachipa) que fue él quien estranguló a su hija. La mujer también lo responsabilizó.

“Yo no hice nada. Tenemos tres meses (viviendo) juntos, él no la quería, no dije nada porque tenía miedo que me mate”, manifestó Ramos en su defensa cuando fue cuestionada por la prensa.

El destape de este crimen ocurrió luego de que la hermana de la madre fuera a visitar a su sobrina en el mismo día en que fue asesinada.

Al llegar a la vivienda de la pareja y no encontrar a la bebé, ambos le dijeron a la tía que su sobrina había muerto "tras atragantarse con un hueso de pollo". Además, dijeron que habían enterrado el cuerpo en un cerro de Ñaña.

Con las pruebas en su contra, los padres fueron detenidos este jueves por los agentes policiales que llegaron hasta a Mz. G Lt. 7 del asentamiento humano Hijos de Carapongo, donde ambos convivían.