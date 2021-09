Las huacas esperan por nosotros. Son parte de nuestra historia. Muestran las evidencias de cómo vivieron nuestros antepasados. Solo en Lima existen unas 385 de ellas insertadas en el perímetro urbano. La mayoría han sido declaradas como patrimonio de la nación. Sin embargo, las invasiones en su periferia y el descuido son sus principales enemigos.

No obstante, hay iniciativas que avizoran un resurgimiento de estos notables centros arqueológicos. Una de ellas es la Regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú que ha incluido en su agenda de prioridades la puesta en valor de las huacas.

Después de varios conversatorios con expertos en el tema (con participación de representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda e INVERMET) han decidido poner manos a la obra. “Un tema que nos preocupa mucho es ver el abandono en que se encuentra la mayoría de huacas, dispersas en el tejido urbano, muchas de las cuales están cerradas y de espaldas a la ciudad”, señala la decana, arquitecta Lourdes Giusti Hundskopf.

Días atrás culminó la I Bienal Internacional de Arquitectura de Lima –BIALIMA 2021–, cuyo manifiesto, en cuatro volúmenes, contiene las 28 propuestas urbanas como una contribución del gremio de arquitectos a Lima, con el fin de mejorar la calidad de vida de millones de limeños.

PERSPECTIVAS

Uno de esos volúmenes tiene como objetivo concretar planes para recuperar zonas arqueológicas. “La propuesta es integrar el patrimonio arqueológico a la vida urbana de Lima, que dejen de ser vistas como un museo a cercar, sino que estén abiertas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, señala Giusti.

“Las huacas tienen grandes espacios de áreas libres, donde se podrían desarrollar actividades que no afecten al patrimonio arqueológico y crear un ‘hub’ de emprendimiento, donde los ciudadanos y vecinos puedan trabajar juntos, de manera colaborativa y formar una comunidad”, añade.

“Se pueden desarrollar biohuertos con técnicas que no afecten el suelo (en maceteros, riego por goteo, etc.), ferias de productos artesanales, lugares de paseo para todas las edades, actividades culturales, etc., involucrando a los actores locales en el proceso”, subraya.

La decana señala que uno de los impulsores de promover la reflexión e impulsar la visión sobre el futuro de las huacas es el arquitecto Jean Pierre Crousse, director de Asuntos Gremiales del CAP, quien, en su cátedra en la Universidad de Harvard, se dedicó a investigar sobre el tema y publicó el libro Urban Black Holes, los Hoyos Negros de la ciudad de Lima, donde se muestra la particularidad de nuestra ciudad, estos hoyos negros se deben abrir y ser luz para nuestra Lima.

A LA ACCIÓN

Las propuestas trabajadas en la BIALIMA ya fueron entregadas al Ministerio de Cultura y a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Allí se contemplan propuestas creativas y factibles de realizarse en las Huacas Mateo Salado, el Complejo de Armatambo, Huaca Lechuza, Huaca Marcavilca, Huaycán de Pariachi, Huaca San Pedro, entre las principales.

De la propuesta pasaron a la acción. Este año la Regional Lima del CAP tuvo reuniones de trabajo con INVERMET donde evaluaron el caso de la Huaca Mateo Salado, junto con la Dirección General de Patrimonio Arqueológico del Ministerio de Cultura.

Es que ejemplo de huacas puestas en valor existen. Entre ellas menciona el caso de la Huaca Pucllana, “que es muy visitada por estudiantes, turistas y donde se autorizó la construcción de un restaurante que permite apreciar la magnitud de su belleza”. “Inclusive se han autorizado en el pasado espectáculos musicales culturales que son un gran atractivo y permiten su utilización para la ciudad”, añade.

Otro ejemplo es el Complejo de Mangomarca, donde su explanada es utilizada para las festividades anuales del Inti Raymi y se reconoce de esta manera el espacio sagrado con la participación de la población.

El camino está trazado y no hay tiempo que perder. Recientemente, durante un recorrido por los complejos arqueológicos de Garagay y Mateo Salado, el titular de Cultura, Ciro Gálvez, hizo una invocación a los municipios para actuar y frenar las invasiones en sitios arqueológicos. Es hora de actuar.

VIDEO RECOMENDADO

El sanguinario terrorista Abimael Guzmán murió en la Base Naval a un día de celebrarse 29 años de su captura. Esta es la captura del sigo narrada por los valientes agentes del GEIN, el general Carlos Morán y ‘Gaviota’ Ana Cecilia Garzón.