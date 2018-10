Por César Martínez y Alejandra García



Hoy es un día clave. A las 8:30 de la mañana, los operadores del Metropolitano se reunirán con los funcionarios de Protransporte para evaluar la posible alza del pasaje de dicho sistema vial que –según los usuarios– año tras año ha ido decayendo en calidad, y es que este servicio no se da abasto ante la gran demanda.

Así lo informó Raúl Fernández, asesor jurídico de Protransporte, quien al ser consultado sobre el monto de este posible incremento, afirmó que los operadores no se lo habían precisado. “Su pretensión, no la conocemos, no nos la han informado. Usualmente se hizo de 50 céntimos en 50 céntimos, pero no tenemos esa precisión”, señaló.

Enfatizó que la reunión del consorcio coordinador se hará a pedido de los operadores. “El único punto en agenda es el reajuste tarifario”, dijo.

Fernández aseguró que las empresas tienen todos los informes técnicos y económicos que indican que no corresponde un incremento y que, “hoy por hoy, la tarifa, de por sí, está por encima de lo normal”.

Por su parte, José Luis Díaz León, representante de Lima Bus Internacional, confirmó que hoy se tocará el posible aumento de la tarifa del pasaje. “Está en agenda. Pero no hay nada definido. Mañana (hoy) se verán, también, los costos de operación”, indicó a Perú21.

“La Municipalidad de Lima puede hacer uso del fondo de reserva para frenar el alza del pasaje”.

José Luis Díaz León

Lima Bus Internacional

Afirmó que existe un fondo de reserva, el que podría emplear la Municipalidad de Lima para no afectar la economía de los 720 mil pasajeros que –según la Fundación Transitemos– usan a diario este importante sistema vial.

“La única forma en que se decida el incremento del pasaje es que Protransporte opte por no usar el fondo de reserva y por no mejorar la programación de los viajes, que genera 11% de kilómetros en vacío”, puntualizó Díaz León.

RESOLUCIÓN DE CONTRATO

De otro lado, Protransporte informó que ha iniciado un procedimiento de resolución de contratos de concesión de las empresas Lima Vías Express, Transvial, Perú Masivo y Lima Bus Internacional, por presuntos incumplimientos.

A los operadores se les cuestiona por, supuestamente, no contar con el capital social que establece el contrato, estar en riesgo de insolvencia por deudas y por no haber inscrito los buses en el patrimonio del fiduciario (encargado del fideicomiso).

“Nos hemos basado en informes de Invermet y en cumplimiento de las indicaciones de la Contraloría. Los operadores han sido notificados y tienen 45 días hábiles para subsanar estas observaciones”, declaró Raúl Fernández de Protransporte.

Al respecto, José Luis Díaz negó que se encuentren en insolvencia, ya que los arbitrajes que han ganado a la Municipalidad de Lima serán para pagar las deudas. Acotó que todo esto es parte de una cortina de humo.



SABÍA QUE