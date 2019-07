¡Atención! Hoy cierran toda la Av. Arequipa por maratón de los Juegos Panamericanos

¡Atención, conductores! Hoy se cerrará toda la Av. Arequipa (52 cuadras), así como otras siete importantes vías, en los distritos de Miraflores, San Isidro, Lince y Cercado de Lima. Esto debido a la Maratón 42k de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Esta restricción también comprende las avenidas Larco y Armendáriz, Malecón Cisneros, Malecón de la Reserva, Av. José Pardo, Av. Paseo Colón, así como Paseo de los Héroes Navales, por donde correrán 36 maratonistas del mundo en busca de la medalla de oro.

(Perú21)

La medida se aplicará desde las 5:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., por lo que la Municipalidad de Lima recomendó a los conductores usar rutas alternas (ver recuadro).

Al respecto, el general Mario Arata, jefe de la Región Policial Lima, exhortó a los ciudadanos a respetar las citadas restricciones. “Todos los peruanos debemos poner nuestra cuota de sacrificio porque está en juego la imagen de nuestro país”, señaló.

Por su parte, la Municipalidad de Miraflores advirtió que aquellos vecinos que tengan sus cocheras en las vías antes citadas del distrito no podrán sacar sus vehículos durante el evento deportivo.

Por otro lado, la Policía recordó que también se cerrará la vía de la Costa Verde, entre las playas Los Pavos y Agua Dulce, por la triatlón. Esto se aplicará desde horas de la madrugada hasta las 4:40 p.m.

DATO

- El Metropolitano tendrá un horario especial en el feriado largo. Los servicios A, B y C saldrán de 05:00 a.m. a 10:00 p.m. El Expreso 4 operará hoy de 6:00 a.m. a 8:30 p.m.