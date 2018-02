Terrible situación. Más de un centenar de padres de familia se encuentran desde ayer haciendo cola en las afueras del Hospital del Niño , ubicado en Breña , con la intención de sacar una cita para sus hijos.

Muchos de ellos están desde horas de la mañana del último martes, pues quieren alcanzar uno de los pocos cupos que hay para las diferentes especialidades.

Una de las madres que hacía cola, que llegó a Lima desde Trujillo, indicó que solo hay un cupo para la especialidad de Terapia Física —en la que tiene que atender a su hijo— y que la cita recién sería en 15 o 30 días.

“Yo tengo que irme (a Trujillo) y volver a regresar (a Lima), no tengo trabajo estable (…) Yo llegúé a las 10 de la noche de ayer y todavía me van a atender a la 1 de la tarde. No es posible todo esto”, dijo bastante mortificada la mujer.

Incluso hay personas que deben acudir con sus hijos, debido a que no tienen con quien dejarlos. Todos reclamaban que se aumenten la cantidad de atenciones, pues consideran un abuso que sean tan pocas para la cantidad de pacientes que llegan a diario al nosocomio.