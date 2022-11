Jonel Benites denuncia que su pareja ingresó el último domingo al hospital de Emergencias Villa El Salvador para dar a luz a sus gemelos, sin embargo, luego de unas horas le informaron que uno de los bebes había fallecido.

“Yo el día domingo traje a mi señora a las 9 de la mañana por emergencia teniendo gemelos. Salieron a las dos horas y me pidieron pañales. Ese día no tuve información de ella hasta el lunes que me llaman en la mañana para decirme que un hijo mío se encontraba muerto. No me dieron más datos. Vine con mis familiares para poder verla, saber su estado, cómo se encuentran mis hijos, pero las enfermeras se contradecían. Me preguntaban por el peso de mi hija fallecida, cuando mis gemelos son varones”, señaló a ATV Noticias.

“Hasta el día de hoy sigo sin saber cómo se encuentra mi pareja, mi bebe nacido y mi bebe muerto”, añadió.

Según explicó Benites, su pareja fue cesareada a las 4 p.m., pero ya a la 1 de la tarde le habían informado sobre el deceso de uno de sus bebes. “Primero me llaman diciendo que sobrevivió un bebe varón y que el que falleció fue una mujer. Y les dije que tenía dos varones, que tengo todas las pruebas”.

Padres denuncian presunta negligencia médica tras la muerte de uno de sus gemelos recién nacidos

Hospital se pronuncia

A través de un comunicado, el hospital de Emergencias Villa El Salvador informó que la paciente de iniciales J..C.D. (39 años) llegó con siete de meses de embarazo al establecimiento. Ella entró por emergencias debido a la pérdida de líquido amniótico, por lo que fue atendida inmediatamente y también se le indicó la pérdida de uno de sus bebes.

“Debido al riesgo que suponía la condición de la gestante, ya que además cursaba con un cuadro de anemia y un prolapso de cordón umbilical, nuestros especialistas deciden intervenirla de emergencia, pudiendo salvarle la vida tanto a la madre como a su otro bebe, que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales”, se lee.

⭕️ COMUNICADO

Sobre la atención de emergencia de gestante con doble embarazo atendida en nuestro hospital. pic.twitter.com/X88YK7JADD — Hospital de Emergencias Villa El Salvador (@HevesOficial) November 29, 2022

Asimismo, el hospital señaló que no ha entregado el cuerpo del bebe fallecido a la familia ya que se encuentra en el área de patológica clínica tal como establecen los protocolos para este tipo de casos.

“De no haber existido algún tipo de comunicación oportuna y adecuada con los familiares, se tomarás las acciones necesarias”, refirieron.

Igualmente, el nosocomio aclaró que ha brindado toda la información presencial a la pareja de la paciente.