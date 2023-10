De terror. Vecinos de la cuadra 3 del jirón Andrés Avelino Cáceres en el distrito de Villa María del Triunfo acusaron públicamente a un vecino de haber envenenado a 13 animales domésticos del vecindario.

Se trata de Ángel Pérez Baylón, quien ha sido sindicado por los vecinos de haberle dado muerte a un total de 10 gatos y 3 perros del barrio con veneno.

“Cuando salí en la mañana a comprar mi pan, dejé salir a mi gatito. Al regresar, lo encontré sin vida después de ingerir comida envenenada junto a las rejas del vecino al que señalamos como culpable”, expresó una de las afectadas a un noticiero local.

Una de las vecinas tomó la iniciativa de denunciar al implicado ante una comisaría local. Pérez Baylón admitió haber sido el autor de estos crímenes, alegando que puso veneno en su propiedad para evitar que los animales orinen en su reja.

Otros ciudadanos de la localidad se mostraron afectados por el terrorífico hecho, pidiendo a las autoridades que se investigue al responsable y se haga justicia.

¿Qué dice la Ley respecto al maltrato animal?

La Ley 30407 que sanciona actos de crueldad, abandono y muerte de animales domésticos y silvestres. Fue promulgada el 9 de enero del 2016.

La ley establece que quien cometa actos de crueldad contra un animal o lo abandone (dejarlo en la vía pública o no atender sus necesidades básicas) será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 3 años, 180 ochenta días-multa y la inhabilitación temporal o definitiva para la tenencia de animales.En caso de que el animal muera, la pena privativa de libertad será entre 3 y 5 años, 150 a 360 días-multa y la inhabilitación definitiva para que el agresor no vuelva a tener animales a su cargo.





