La Hora el Planeta: “En el Perú falta decisión política para trabajar en temas ambientales” [Entrevista]

Hoy se realiza en todo el mudo la Hora del Planeta, una iniciativa impulsada por la World Wildlife Fund (WWF) que consiste en apagar las luces por una hora, para generar conciencia frente al cambio climático. En el Perú, la campaña ya cumple 10 años y el reto sigue siendo el correcto manejo del agua y la energía. Conversamos sobre este tema con la representante de la WWF en Perú, Patricia León Melgar.



La Hora del Planeta es una iniciativa que ya lleva varios años ¿cuál es la aceptación de la población peruana a esta campaña?

-Estamos exactamente en el décimo aniversario peruano de la Hora del Planeta y en el país hay mucha aceptación. Un promedio de 8 millones de peruanos participan en la campaña y, aunque mucha gente aún cuestiona sobre qué es lo que podemos lograr en una sola hora de apagar la luz, la ganancia es mucha, porque esta es una manifestación para crear conciencia. En lugar de pararnos a protestar frente al Congreso, preferimos llamar la atención de esta manera, para que la gente asuma una posición frente al cambio climático y los gobernantes sepan que se necesitan proyectos, normas y acciones concretas ante esta problemática.

Patricia León Melgar, representante de la WWW en el Perú Patricia León Melgar, representante de la ONG WWW en el Perú. (Difusión) Difusión

¿Los ciudadanos cómo estamos contribuyendo al cambio climático?

- Actualmente el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son responsables del cambio climático, vienen de las ciudades; es decir que en este momento no es la gran industria sino la energía y el transporte que usamos todos los días lo que más contribuye a agravar esta problemática. Frente a ello, el rol de las municipalidades y la ciudadanía son cruciales. A veces uno siente que es inútil desenchufar aparatos y no cree que ese poquito de energía signifique mucho para el planeta, pero así como un río llega al mar, gota a gota, el cambio climático se ha generado kilowatt por kilowatt y litro de gasolina por litro de gasolina. Por eso la participación y conciencia ciudadana es vital.

¿Cuál es el reto de la campaña de este año?

- En este reto de la Hora del Planeta una de las metas es triplicar el número de ciclovías que tiene Lima. Actualmente tenemos 150 kilómetros y quisiéramos que para el próximo año sean 450 kilómetros planificados y comprometidos.

Para ello se necesita el compromiso de las autoridades. ¿Cómo ven su trabajo en este tema?

- Nosotros tenemos contacto con varias municipalidades que hacen un buen trabajo promoviendo la participación ciudadana. Pero necesitamos más alcaldes que tengan bien desarrollado el tema de sostenibilidad y medio ambiente y que sea una prioridad en su agenda. En el Perú no se está trabajando en estos temas ambientales o se trabaja muy poco. Además, falta coordinación intersectorial entre instituciones. Actualmente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 8 metros cuadrados de área verde en las ciudades, pero tenemos solo 0,2% en Villa El Salvador, lo cual es muy poco. Hay mucho por hacer.

Además, el manejo del agua aún no es el correcto…

- Así es, mientras en provincias hay niños que no tienen agua, en Lima, entre conexiones ilegales y pérdidas por el sistema de drenaje, llegamos casi al 40% de agua desperdiciada. Hay que tener en cuenta que el 20% del agua que usamos en la capital viene de trasvases porque los ríos Rímac y Chillón ya no abastecen a la ciudad. Si se dejara de desperdiciar el agua ya no necesitaríamos agua de trasvase. La solución entonces es proteger el recurso.

La Hora del Planeta Difusión

El mal manejo de la energía también impacta sobre el planeta…

- En Estocolmo, no tienen petróleo desde los años 70 y actualmente toda la electricidad se genera con gas metano producto del desagüe y la basura orgánica. En el Perú tenemos esa tecnología. En Cusco hay una planta de gas metano que se construyó hace 10 años y está abandonada. Esa planta podría generar energía para la mitad de la ciudad, pero solo se usa para temas menores.

¿Qué hace falta?

- Falta decisión política de los líderes. Se tienen los elementos, pero falta liderazgo. Los gobernantes deben saber que nos importa el cambio climático y que necesitamos más trabajo para lograr mejores áreas verdes, mares y ríos limpios y fuentes de energía que no impacten en la naturaleza.



Datos

► Como parte de la campaña la Hora del Planeta se invita a la ciudadanía a apagar las luces por una hora, entre las 8:30 p.m. y 9:30 p.m. El evento principal en Lima será en el parque Reducto, en Miraflores.



► Entre las 2:00 p.m. y 4:00 p.m. se llevará a cabo una gran campaña de limpieza en las playas Agua Dulce y Pescadores (Chorrillos), para fomentar las buenas prácticas de disposición de la basura.