¿A qué hora y dónde está funcionando exactamente el plan 'Pico y placa'?

Desde el lunes 22 de julio entró en funcionamiento del plan 'Pico y placa' con el propósito de reducir la congestión vehicular en las principales arterias de Lima Metropolitana. Aunque por el momento es un plan piloto y los conductores que no acaten la medida recibirán solo una sanción educativa; desde el lunes 5 de agosto, las multas serán económicas (S/366, equivalente al 8% de una UIT).

Si bien la medida busca reducir el caos vehicular durante la celebración de los Juegos Panamericanos Lima 2019 , que se inicia este viernes 26 de julio, se podría ampliar de manera indefinida en la capital, tal como ocurre en países como Colombia, Ecuador y Venezuela.

Para entender mejor esta ordenanza metropolitana, le detallamos exactamente todo lo que implica esta restricción vehicular.

Dependerá del último número de placa del automóvil para determinar qué días (de lunes a jueves) podrá circular por cinco rutas. (Foto: Andina)

Días de la semana que se aplicará 'Pico y placa'

La medida, que solo se aplicará de lunes a jueves, busca limitar la circulación de los vehículos según el número de placa en algunas avenidas de Lima durante las horas punta; es decir, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y desde las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. La única precisión que se hace es que la restricción no se dará los días feriados.

* Placas terminadas en número par (incluido el cero). No podrán circular los lunes y miércoles.



* Placas con número impar. No podrán circular los martes y jueves.



Los vehículos que serán comprendidos en esta medida son los de categoría M1, de ocho asientos o menos, diseñados para transporte de pasajeros: Sedan, Coupé, Hatchback, Convertible, Station Wagon y Suv.



Asimismo, los de categoría N1, que son aquellos construidos para el transporte de mercancías como Pick up y Furgón.

Esta medida fue implementada en 1998 en Bogotá, posteriormente fue replicada en otras ciudades de Colombia, así como también en Ecuador y Venezuela. (Foto: Andina)

Rutas que comprenderá el plan

Primera etapa. Va desde el 22 de julio y comprende las avenidas de tres ejes viales:



1) Ruta del corredor amarillo que va por Panamericana Norte (desde el óvalo Naranjal)-Evitamiento-Panamericana Sur (hasta la Av. Alipio Ponce).



2) Ruta del corredor rojo que va desde Av. Javier Prado (desde el óvalo Huarochirí)-Sánchez Carrión-La Marina (hasta la Av. Elmer Faucett).



3) Ruta del corredor azul, que va desde Av. Tacna (desde el Jr. Conde de Superunda)-Av. Garcilaso-Av. Arequipa (hasta el óvalo Miraflores).



Segunda etapa. Va desde el 5 de agosto y adicional a las tres rutas anteriores abarcará dos ejes viales:



1) Vía Expresa (desde la Bajada de Armendáriz) hasta plaza Grau.



2) Av. Canadá (desde la Av. Circunvalación hasta la Av. Paseo de la República).



La medida que busca reducir la congestión vehicular y obligar a los ciudadanos a buscar nuevas maneras de transportarse como el uso de la bicicleta, por ejemplo. (Foto: Andina)

Vehículos que están exonerados de 'Pico y placa'

Han quedado exceptuados de las restricciones, los vehículos de emergencia en cumplimiento de sus funciones, los vehículos oficiales, policiales y diplomáticos, transporte público autorizado, taxis, escolar, turístico y carga, fúnebres y grúas. Igualmente, vehículos oficiales acreditados para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

Asimismo, no aplica para vehículos particulares cuyos propietarios residen en las vías definidas, debidamente acreditados con presentación de DNI o licencia de conducir.

¿Y los taxis por aplicación?

Debido a que los taxis por aplicación, en su mayoría, funcionan como taxis o colectivos sin autorización municipal, tendrán que acatar el plan y si no lo hacen la Policía Nacional multará a los conductores con S/336 (8% de una UIT) por la infracción grave (G 10 del Reglamento Nacional de Tránsito).

Solamente los taxis formales que cuenten con certificación del Setame (Servicio de Taxi Metropolitano) serán exonerados y podrán circular libremente.