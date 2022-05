Un padre de familia fue baleado en la espalda tras resistirse al robo de su celular en la zona del Sauce Alto, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Pese a que la bala está alojada en su cuerpo, no ha sido operado para que se le retire el objeto debido a que no ha comprometido sus órganos. Su esposa pide que se le intervenga quirúrgicamente ya que lo tiene en su casa y no sabe si su condición podría empeorar.

De acuerdo a América Noticias, Kevin Huamán Pérez había salido a comprar cuando delincuentes armados le robaron su celular, no contentos con ello, lo balearon a sangre fría.

“Él bajó a comprarle un yogurt a nuestro hijo. Habrá pasado como cinco minutos y viene un vecino y me dice que le han disparado”, contó su pareja Angélica Chamaya. “Él tenía el teléfono en el bolsillo. Le dijeron ‘ya perdiste’. Él tira el teléfono, entonces corre y el ratero le dispara”, añadió.

Le disparan en la espalda y lo regresan sin retirarle bala

Asimismo, precisó que su esposo fue llevado a una clínica, donde lo estabilizaron para luego llevarlo en ambulancia al hospital Almenara, ya que está asegurado. “La cirujana me dijo que la bala no estaba en el tórax, ningún órgano estaba afectado. Entonces me dijo que cuando no es emergencia ella no se encarga, sino el médico cirujano que está de turno. Entonces lo dejaron afuera porque estaba en un patio”, señaló.

Ella dice que Kevin fue revisado por tres médicos y tras más de 12 horas le dieron de alta con la bala alojada en el cuerpo. El padre de familia fue llevado a su casa ubicada en lo alto de un cerro en el Asentamiento Humano 24 de diciembre en SJL.

“Lo tengo acá, no sé dónde está la bala, si esta hinchado o no. Él está asegurado en el Ufano. Simplemente me han dicho que vaya a su seguro, que le saque una cita y el día que me den, lo lleve”, manifestó Chamaya.

Por su parte, vecinos de la zona del Sauce Alto exigen a las autoridades que dispongan mayor presencia policial. “Aquí hay demasiada delincuencia, están robando a cada rato. Hay cámaras de videovigilancia por las puras”.

VIDEO RECOMENDADO

La viruela del mono es una enfermedad rara, provocada por un virus transmitido de los animales a las personas. ¿Qué hago para no contagiarme? ¿Cómo tratar la enfermedad? Aquí te lo contamos.