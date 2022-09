Un hombre fue apuñalado por un grupo de delincuentes armados tras resistirse al robo de sus pertenencias, en San Martín Porres. El violento hecho fue registrado por cámaras de seguridad y el ataque de los hampones se dio cuando la víctima pidió no arrebatarle una maleta que contenía documentos de su centro de trabajo.

Isaías Albán López caminaba alrededor de las 5:30 a.m., de ayer viernes 23 de setiembre, para acudir al paradero y abordar un bus que lo lleve a su trabajo. De pronto, el hombre fue interceptado por cuatro hampones a bordo de motocicletas.

Uno de los ladrones bajó del vehículo y lo amenazó con un arma para que entregue todo. Sin embargo, Isaías pidió que no se lleven unos papeles de su centro laboral. “Son papeles de mi chamba, por favor, mira ve tú mismo, velo por favor, te lo ruego y te lo suplico. Amigo, llévate la plata, pero no los papeles de mi trabajo, mira son papeles”, dijo el agraviado, pero su solicitud no fue escuchada.

Ante la resistencia de dejarse quitar la mochila, los otros cómplices del delincuente acorralaron al joven. Isaías fue golpeado dos veces con la cacha de un arma y luego fue herido con un cuchillo en la parte posterior del muslo.

Los hampones lograron llevarse un celular, billetera y la mochila con documentos del ciudadano. Posteriormente, dejando Isaías malherido huyeron con destino desconocido.

Para los familiares del ciudadano agraviado este ataque fue perpetrado por ciudadanos extranjeros que vienen causando zozobra en la zona. “Esto no es justo porque mi esposo es una persona que trabaja. Él ayuda a muchos prójimos y hasta a extranjeros, y no es justo y los que han asaltado son extranjeros”, dijo Vilma Becerra Salazar, esposa de la víctima de la delincuencia.

VIDEO RECOMENDADO

Joven cambia el fútbol para asaltar a las personas