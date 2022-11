David Nostas denunció por negligencia médica al urólogo Pedro Huamancayo Carhuapoma, luego de dañarlo física y psicológicamente tras realizarse un chequeo para descartar cáncer de próstata en la clínica Inppares de Jesús María . El médico fue separado de la institución, pero hace un llamado a los ciudadanos peruanos a no callarse ante malas praxis médicas .

Como se recuerda, en nuestro país se detectan 8700 casos de cáncer de próstata anualmente y aproximadamente el 70% de estos son detectados en estado avanzado, según las últimas cifras ofrecidas por The Global Cancer Observatory (Globocan 2020). De esta manera, el hombre de 64 años recurrió a la clínica Inppares que va hace más de 10 años para realizarse un chequeo para descartar cáncer de próstata.

“Fui un idiota al no darme cuenta de que el hombre estaba transformado. Qué voy a imaginar que me pase esto en el lugar que voy por más de 12 años. No tengo nada contra Imppares”, cuenta para Perú21.

Era la segunda vez que se iba a someter a este chequeo, por lo que David Nostas no tuvo ningún problema en sacar cita con otro urólogo un 7 de enero de este año: “Yo voy 12 años a Inppares. Me ha visto el doctor Benavides, urólogo. Este doctor (Pedro Huamancayo ) nunca me atendía, fue la primera vez”, menciona.

Nostas, mejor conocido como ‘El buscapersonas’, señaló que profesional médico de 73 años realizó un tacto rectal de manera “brusca” y “exagerada”.

“Él quiso dañarme, no tuvo afán de curarme alguna enfermedad porque el doctor Benavides, anteriormente, me había hecho tacto rectal y no tuve ningún problema, fue muy bien cuidadoso. Incluso, me dijo ‘tu próstata está bien, no tiene problemas de cáncer’”, declara.

“Fue una situación tan brusca, tan burda, tan exagerada. No tuvo que ver nada con tu tacto rectal. No sé qué trauma tendrá. Sencillamente pagué consulta para darle placer a él. Lo que este doctor hizo fue prácticamente violarme”, agrega.

El hombre también señaló que Huamancayo se mostró más interesado por conocer su vida íntima a diferencia de detectar el posible avance de la enfermedad.

“En la entrevista que me hace el médico en su consultorio, en ningún momento me pregunta si orino o no, pues eso es relevante para la próstata. Se limitó en preguntarme cuantas veces tenía relaciones sexuales. Este doctor nunca me dio un comentario, no me dio un diagnóstico”, señala.

Incluso, denunció de ordenarle un examen que no era necesario ser requerido y de marcar su receta con la palabra ‘lust’, que en inglés significa lujuria, y no ‘luts’. Cabe mencionar que ‘luts es Lower Urinary Tract Symptoms’ un término que usan los urólogos, en español es ‘los síntomas de las vías urinarias inferiores’.

“El documento que él me da para hacer mi análisis colocó lust en vez de luts. No creo que sea un error involuntario, fue a propósito. Una persona que lleva tantos años trabajando en esto, es difícil que confunda los términos”, recuerda.

El hombre señala que llamó al doctor para reclamarle y este solo atinó a decirle:“Nostas discúlpame, me equivoqué”.

Problemas de salud

David Nostas señala que desde ese día tiene problemas físicos y psicológicos. El hombre está haciendo el seguimiento de su salud en otra clínica.

“Es como si me hubieran metido un palo al trasero. Realmente me ha perjudicado, estuve con problemas graves de salud. Intento debilitarme el piso pélvico”, señala.

Clínica Inppares toma acciones contra urólogo

El hombre de 64 años realizó su reclamo a la clínica y en junio, después de cinco meses de lo ocurrido, llegó a contactarse con Irma Ramos Chávez, directora ejecutiva de Inppares. En esa reunión también participó un trabajador del área de administración.

“Yo quería hablar con la directora, Irma Ramos, al final de tanto batallar llego a comunicarme con ella. Nos reunimos con una persona de administración, quien canalizaba los reclamos”, señala.

David Nostas señala que cuando hizo su reclamo, le dijeron que iban a revisar su caso, pero solo recibió una carta avisando que el urólogo ya no trabajaba en la clínica: “Me llega una carta diciendo que el medico ya no trabaja en Imppares y con eso han resulto mi reclamo. O sea, muerto el perro se acabó la rabia”

“Él estuvo trabajando muchos años ahí (Imppares), pero a raíz de mi reclamo lo sacaron. A nadie lo sacan de la noche a la mañana porque siempre reclamos hay, la gente se queja. Pero a él lo sacaron violentamente porque seguro ya tenían reclamos de él”, señala

Davis Nostas espera que con su denuncia se sumen más pacientes que hayan pasado por esto: “por lo general, las personas deciden callar. Yo no tengo nada que asumir en la vida, menos callarme. Pocos hombres denuncian este tipo de cosa y estoy seguro de que pasa con mayor frecuencia”.

“Con esta denuncia no intento cambiar la forma en cómo se hace un chequeo para la próstata, pero por lo menos advertir a qué médico no deberían ir”, señala