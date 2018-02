Una joven, que mantiene su nombre en reserva para protegerse, ofreció su testimonio en televisión de cómo se convirtió en víctima de violación sexual a manos de César Alva Mendoza.

Hace solo unas horas, el sujeto en cuestión acababa de confesar que fue el autor del asesinato en contra de una menor de 11 años, a quien captó, estranguló y carbonizó en San Juan de Lurigancho .

"Empezó a jalonearme y forcejearme... Entonces me tapó la boca, me metió al cuarto y me tiró a la cama. Con una tijera empezó a amenazarme mientras yo le preguntaba ¿por qué me hacía eso?... Que no pensaba que pudiese él tener una hija, una sobrina, pero a él no le importaba nada", manifestó la joven mujer a Panorama.

"En mi defensa, llegué a morderle el dedo... Pensé que me iba a matar", agregó en medio del llanto. "Hizo lo que quiso conmigo. Cuando terminó, me agarró del brazo y me dijo que esto nunca pasó", expresó en medio de la indignación.

PIDE CADENA PERPETUA



"¿Cómo identificaste a tu agresor", preguntó el reportero. "La señora, en la que él arrendaba su cuarto, me dio su nombre que figuraba en el contrato que hicieron. Quiero que todo el peso de la ley caiga en él. Que de por vida se vaya a la cárcel", precisó indignada.

Tras los terribles momentos que le tocó vivir, la víctima denunció el hecho ante la comisaría y la Fiscalía; sin embargo señaló que "nadie me hizo caso". Ahora solo espera justicia para ella y para Jimena.