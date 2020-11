Kim Davis, la funcionaria que fue encarcelada porque se negó emitir licencias de matrimonio a homosexuales, volvió a ser protagonista en medios norteamericanos esta semana debido a una imagen que supuestamente mostraba a cerca de 100 mil peruanos que se reunieron a orar por su liberación.

Todo comenzó el 26 de setiembre cuando el Family Research Counsel otorgó un premio a Kim Davis en una convención llevada a cabo en Estados Unidos. Allí, Mat Staver, presidente del Liberty Counsel (que representa legalmente a Davis), mostró esta fotografía de una supuesta reunión multitudinaria en Perú a favor de la funcionaria.

Esta imagen había sido posteada un día antes también por Matt Barber, otro miembro de Liberty Counsel, quien además precisó que la convocatoria de la reunión fue hecha por el congresista peruano Julio Rosas.

La reunión, afirmaban, se llevó a cabo el 13 de setiembre de 2015 en el Estadio de la Universidad San Marcos. Sin embargo, no hay noticia o referencia alguna de esta actividad. Ni siquiera el congresista Rosas había hablado o publicado algo al respecto.

Es así que internautas en EEUU, como afirma Think Progress, encontraron que la fotografía corresponde a una gran reunión religiosa que se llevó a cabo no este año sino en agosto de 2014. Además, dicha convocatoria no fue hecha por el pastor Rosas, sino fue organizada por el Movimiento Pentecostal Misionero Mundial y se tituló 'Jesús te ama y te cambia'.

Incluso, en YouTube hay videos que confirman que la multitudinaria reunión se realizó el 2014. Cabe la posibilidad, como afirma Baber, que en dicha reunión se elevaron oraciones para los cristianos en Estados Unidos, pero es imposible que se haya hablado de Davis, ya que en dicho momento era desconocida.

A pesar de las pruebas que aseguraban que la foto no correspondía a una oración multitudinaria para Davis, el Liberty Counsel reafirmó el lunes la veracidad de la foto a través de una nota de prensa. Solo recalcó que la imagen correspondía a un evento "al norte del país".

En la nota de prensa, se reafirmaba que el propio Julio Rosas fue quien hizo la convocatoria y brindó la fotografía de la misma. Aunque se advierte que el congresista no estuvo presente en la reunión, ya que desde el 10 de setiembre se encontraba en Estados Unidos.

"Si bien las reuniones de entre 70,000 y 100,000 cristianos en un estadio de fútbol pueden impactar a la gente en los Estados Unidos, son mucho más comunes en el Perú. A menudo este tipo de encuentros no aparecen en los medios de comunicación tradicionales como tampoco los servicios religiosos semanales en los Estados Unidos aparecen en la televisión", indica la nota.

No obstante, por la noche del lunes internautas lograron encontrar la imagen mostrada por Staver días atrás . Efectivamente se trataba de un evento en 2014 que incluso fue publicado en la cuenta de Facebook del Movimiento Misionero Mundial.

Finalmente, antes de acabar el lunes, Matt Barber terminó aceptando el error. En una nota publicada en su sitio Barbwire señaló que fue Julio Rosas quien les alcanzó la foto y que probablemente la equivocación se habría dado cuando uno de sus asistentes le brindó la imagen al congresista afirmándole, erróneamente, su autenticidad.

Perú21 intentó comunicarse telefónicamente durante la mañana con Julio Rosas para escuchar su versión de los hechos. En comunicación con su asesor de prensa, nos precisaron que el legislador respondería por la tarde.

[Actualización: 29/09/2015 17:23]Hablamos con el legislador de Fuerza Popular, Julio Rosas, quien nos precisó que "siempre oramos en nuestras casas por otros cristianos", sin embargo, jamás se han reunido para orar por Kim Davis en un estadio, solo en templos y otras cadenas de oración.

Otra cosa: el congresista nos contó que, el abogado Matthew Staver visitó el Perú en noviembre del 2013. El propio Rosas lo invitó al Congreso donde se reunió con otros funcionarios y además le entregaron una Medalla de Honor. Staver también realizó una conferencia sobre Derechos Humanos ahí, patrocinada por el Colegio de Abogados de Lima.

En esa visita, el congresista Rosas aprovechó para llevarlo al Estadio de San Marcos donde, según nos dijo, se juntaron con otras personas para orar "en defensa de la familia y la vida". Dicha reunión, hace dos años, no fue organizada por él y la foto que circuló en Estados Unidos fue tomada en ese momento.

Cuando le preguntamos al legislador fujimorista si defendía el hecho que Kim Davis se haya rehusado a cumplir con su labor como funcionaria, desobedeciendo una sentencia de la Corte Suprema que reconoce un derecho fundamental en Estados Unidos, este nos respondió que “la ley no está por encima de la conciencia”.