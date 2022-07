A diario se reportan robos a manos de ciberdelincuentes que arrebatan los ahorros bancarios a sus víctimas, pero más daño causa cuando detrás de este delito estaría involucrado una familiar muy cercano al agraviado. Germán Ocampo perdió el dinero de sus aportes de AFP en unos minutos, el pasado 21 de julio. Él denunció que fue víctima de un robo, pero no por parte de ladrones, sino por su propio hijo.

En diálogo con el noticiero ATV ‘Edición Matinal’, el hombre agraviado narró que el último jueves recibió mensajes continuos donde se le informaba que había realizado tres retiros de su cuenta de AFP. El primero de S/ 200 soles, el segundo de S/ 1,000 y un tercero de S/ 1,500.

“Estaba trabajando el día 21 [de julio]. A mi celular me llegó un mensaje donde me dice que yo supuestamente había hecho una transferencia bancaria de S/200. Que yo había hecho una operación de mi cuenta hacia mi hijo de S/200 al banco de Crédito. Luego a los minutos me llega otro mensaje diciéndome que había hecho otra transferencia de S/1,000, y seguido me llega otro mensaje más que había hecho otra transferencia de S/1,500 a la mamá de mis hijos”, relató.

Padre acusa que su hijo suplantó la identidad de su padre para robarle toda su AFP

Las alertas de transferencia bancaria señalaban que los primeros retiros de dinero fueron a dar a la cuenta de su hijo Johan Alexis Ocampo Saavedra. Mientras, que la tercera y última operación fue enviada a la cuenta su expareja, María Elizabeth Saavedra Huapaya.

De inmediato, el trabajador agraviado se acercó al banco y le confirmaron que ya no contaba con el dinero de su primer retiro de la AFP en su cuenta de ahorro.

“Entonces me dirigí al banco para decirle que yo no había hecho ningún retiro o transferencias. Fue por transferencia interbancaria. No sé cómo lo habrán hecho. Fui al banco y me dijeron que iban a anularme la cuenta y que en treinta días iba a dar resultados de la investigación. El dinero está en las cuentas de María Elizabeth Saavedra Huapaya y de mi hijo Johan Alexis Ocampo Saavedra ”, remarcó.

De inmediato acudió a la comisaría para denunciar a ambos su hijo y expareja, pero comentó que no procedió el trámite. Luego, Germán dijo que posteriormente acudió a la vivienda donde viven su expareja Elizabeth y su hijo Johan para exigirle que él le devuelva el dinero.

“Cuando vi los nombres de donde está mi dinero fui a la comisaría y no me quisieron aceptar la denuncia porque supuestamente el código penal no puedo denunciar a mi hijo por robo. Luego de la comisaría fui a la casa para hablar con él para decirle que el dinero está a su cuenta y la de su mamá, y para no tener ningún problema se retire y me lo devuelva”, mencionó el ciudadano, víctima de robo.

“La mamá salió a insultar, a agredir, a decirme varias cosas como ‘que te va a seguir robando. Espérate nomas’. Y yo le dije [a ella]: ¿qué problema hay si te estoy pasando la mensualidad de mis hijos. Entonces me retiré”, añadió.

Al ser consultado Germán sobre por qué está seguro que su hijo Johan de 21 años está involucrado en este robo cibernético, contestó: “Porque él trabaja en todo lo que es informática de celulares. Sabe manipulación de todo eso. Hasta ahora no me da cara, no me contesta el celular”, sostuvo.

“Su expareja [de su hijo Johan] me comentó que ella escuchó que su mamá de él y a él estaban tramando algo, quitarme el dinero. Eso es un robo informático. Johan ha ingreso a mis cuentas y ha extraído el dinero de mi AFP. Yo estaba ilusionado con mi primer retiro de AFP”, finalizó.

