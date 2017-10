Hijo de Daniel Mora no irá a prisión preventiva a pesar de agredir a su padre

Luis Ángel Mora Jaureguy, hijo de Daniel Mora Zevallos, se salvó de ir a prisión preventiva a pesar de haber agredido físicamente a su padre el último lunes en San Borja.

Así lo decidió Luis Tirado Sevillano, juez del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La razón por la cual se dictaminó la comparecencia restringida fue porque "no se cumplen los presupuestos que el código exige para imponer la prisión preventiva y no se logró determinar la gravedad de la pena debido a la versión del agraviado con respecto al procesado".

Además, el juez indicó que el "representante del Ministerio Público no pudo acreditar que en este caso existan graves y fundados elementos de convicción que colijan que Mora Zevallos se sustraerá del proceso".

Sin embargo, Mora Jaureguy tendrá que cumplir ciertas normas de conducta mientras se le investiga por el presunto delito de lesiones graves. A la vez, tendrá que pagar una caución de S/5 mil en los próximos dos días como máximo.

Entre las reglas que tendrá que cumplir el inculpado se encuentran: a) No cambiar de domicilio sin permiso del juzgado. b) Registrar su firma en la Oficina de Control Biométrico cada 30 días. c) No poder salir del país durante cuatro meses próximos.



Lea el comunicado completo de la Corte Superior de Justicia de Lima aquí: