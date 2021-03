El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, indicó que el conductor de televisión Andrés Hurtado “juega un papel muy importante” en su campaña y que para él “es un orgullo” contar con su asesoría.

En diálogo con Panorama, el postulante indicó que su relación con Andrés Hurtado le permite llegar a los sectores pobres y en los que impera la informalidad, temas que son de su interés.

“Él juega un papel muy importante porque me asesora de una manera en la cual yo puedo comunicar cosas que son de mi dominio completo, que yo creo que son sencillas porque eso es lo que hago todos los días, de manera que yo pueda ser entendido por la gente que yo siempre he tratado de favorecer, cosa que es muy importante para mí Andrés Hurtado”, expresó Hernando de Soto.

“Es una figura muy importante, Andrés es una persona que se comunica, sobre todo con mucho de los sectores que a mí me interesan: la informalidad, la gente más pobre”, agregó.

De Soto precisó que Andrés Hurtado le brinda asesoría ad honorem y que no han hablado hasta el momento de que el conductor de televisión ocupe un cargo público en un eventual gobierno de Avanza País. Le agradeció que lo haya invitado a su programa de televisión.

“Es un programa popular, la gente más pobre no necesariamente siempre ve la política a través de un programa político, que es un orificio pequeño, finalmente lo ven a través del deporte y, por supuesto, del show, y él (Andrés Hurtado) es un showman”, enfatizó.

“Para mí, es un orgullo tenerlo porque he conocido un lado humano increíble, y me ha dado a mí luces en una serie de aspectos que no conocía”, manifestó Hernando de Soto.

