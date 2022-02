Ante el caso de la renuncia irrevocable del Equipo Consultivo de Alto Nivel (ECAN) del Ministerio de Salud (Minsa), el titular del sector, Hernán Condori , señaló este viernes que estos funcionarios podrían ser reemplazados por profesionales que integran los gremios que les han mostrado su respaldo tras su designación.

En conferencia de prensa desde la sede del Minsa, en Jesús María, el funcionario anunció que ha realizado la invitación correspondiente a los gremios para que presentes propuestas. Aseguró que primará la meritocracia ante un eventual proceso de selección de nuevos funcionarios del sector Salud.

“Particularmente he demostrado capacidad de trabajo. Tengo la experiencia suficiente. He trabajado en Chanchamayo, y toda esa experiencia ha evaluado y me hacen la invitación para poder ocupar este cargo. Ahora, si hay renuncias de diferentes personas que estaban ocupando cargo en el Minsa, acá señores están los representantes de diferentes gremios a quienes ya les he hecho la invitación porque pueden presentar ternas de profesionales con capacidad para que a través de una meritocracia puedan ocupar cargo y puedan llevar el destino de nuestro país ”, indicó.

Al insistirle sobre la renuncia del equipo consultivo que estaba evaluando la posible aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 respondió: ”Si hay renuncias en este tema ¿ustedes creen que para estos cargos de expertos solamente hay 1, 2 o 3 personas para todo el Perú?. No señor, hay gente preparada en los diferentes gremios, quienes van a asumir si es que hay una renuncia, van a asumir inmediatamente. Ya les he explicado acá va a hacer por meritocracia” , refirió.

“Van a presentar su terna los diferentes gremios y estaremos ahí evaluando quién es la persona más idónea que pueda conducir, dirigir tal sector y unidad. En cuanto a las vacunas está garantizada. Hay suficiente cantidad de vacunas”, agregó.

Viceministro Rosell sigue trabajando en el Minsa

En otro momento, Condori Machado informó que Gustavo Rosell continúa desempeñándose como viceministro de Salud Pública del Minsa, y que se encuentra realizando labores del sector en Cajamarca. No obstante, al ser consultado sobre la presentación de una carta de renuncia, precisó que aún no toma una decisión al respecto.

“El señor tiene años de experiencia en el sector administrativo y todos los que están en al sector administrativo saben que cuando ingresa una nueva gestión, colocamos nuestros cargos a disposición. Ya dependerá de la cabeza en este caso mi persona aceptar o no aceptar, pero por mientras el doctor está laborando en nombre del Minsa en la ciudad de Cajamarca, y si sale del cargo, el trabajo va a continuar hay gente preparada en el Perú, hay gente capacitada. Esto va a continuar”, remarcó.