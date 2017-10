Hermano de empadronadora violada sobre descargo del jefe del INEI: "Es su palabra contra la mía"

El hermano de la empadronadora que fue víctima de violación el pasado domingo 22 durante el Censo 2017 se defendió luego que el jefe del INEI, Aníbal Sánchez, lo acusara de haber mentido respecto al presunto soborno que realizaron funcionarios de la institución para que no denuncien el caso.

Durante el programa 'Beto a Saber' el hermano de la víctima indicó que "es mi palabra contra la suya" y que hará todo lo posible por defender a su hermana.

"El jefe del INEI dice que yo estoy mintiendo, me está echando la culpa, me dice que yo no estuve en ese momento que sucedió. O sea, ¿dónde estamos? Me echan la culpa de un apoyo que yo les hice a ellos.