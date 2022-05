El lunes 9 de mayo, Pedro Estrella Carnero, trabajador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), falleció cuando prestaba sus servicios como orientador en la estación del Metropolitano Domingo Orué, en el distrito Surquillo. Su hermana, Hilda Estrella, señala que él había pedido permiso días antes para hacerse un chequeo médico debido a que ya presentaba dolor en el pecho.

“Él ha tenido un paro cardíaco, pero el preliminar que nos han dado ayer ha sido que ha tenido la vena aorta inflada y le ha dado un paro cardíaco fulminante que no ha tenido opción a nada”, señaló la hermana de la víctima a Reporte Semanal. “Su paro cardíaco ha sido fulminante, pero si hubiese ido inclusive el día domingo (al médico) otra sería la historia”, añadió.

De acuerdo al dominical, el día de su deceso, Pedro Estrella ingresó a turno a las 6 a.m. Fue cerca de las 7:30 a.m. que empezó a sentir molestias en su pecho. “Los mismos compañeros ya veían la molestia que él se oprimía su pecho. Hay compañeros que han venido inclusive a acompañarme y me dicen: ‘Yo estuve con Pedro y él me manifestó que le dolía la garganta y el pecho”, señaló Hilda.

Trabajador de la ATU muere en estación del Metropolitano

Familiares de Pedro Estrella y su jefe en la ATU coinciden en que el trabajador logró llamar a su supervisor, pero difieren en la respuesta que este le dio.

“Sábado y domingo había pedido permiso para poder ir a hacerse un chequeo médico con su dinero porque no tiene seguro y le negaron. Sábado le negaron, siguió trabajando, domingo le negaron, siguió trabajando. Lunes lo pasaron de una estación a otra estación a reemplazar a alguien que estaba en refrigerio. A la otra estación, en la tercera estación, sucede lo que ya conocemos”, manifestó su hermana.

ATU se pronuncia

Al respecto de este caso, la asesora de la ATU, Quilla Miranda, detalló que la supervisora de Pedro Estrella sí le dio permiso para que se retire el lunes 9 de mayo. ”Él se desvanece en la puerta hablando por teléfono según las cámaras”.

Además, señaló que su personal no estuvo notificado del estado de salud del trabajador. “Si es que hay alguna persona que recibió otro pedido, otra llamada antes, y no fue atendida con la humanidad que corresponde nosotros tenemos que saberlo para tomar medidas sobre esa situación. No tenemos registro de ninguna otra llamada anterior de ese momento”.

Según el citado medio, Pedro trabajó por más de ocho años en la empresa de transporte, pero no estaba en planilla, tenía un régimen laboral sin beneficios, sin vacaciones, sin seguro médico ni pensiones. Él pasó de Pro Transportes a la ATU y recibía un sueldo de S/1.500 por recibo por honorarios.

“En este momento en ATU el señor cumplía una función de contrato por terceros para ser orientador en las estaciones del Metropolitano, función que antes ha cumplido en Pro Transportes. Ese traslado de personal fue sin recursos. El año pasado el Estado prohibió que se contratara más personal por la modalidad de CAS que otorga algunos beneficios adicionales. Por eso nosotros tratamos de sostener al personal y no tener bajas mayores con el presupuesto que se nos asigne, en las partidas que se nos asigne”, explicó Miranda. Agregó que un 75% de trabajadores en ATU están bajo dicho régimen.

¿Quién era Pedro Estrella?

Pedro Estrella tenía 54 años, estudió para ser físico matemático y llevó un curso de Hidroponía en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Era de Chiclayo y llegó a Lima hace más de 15 años. Le gustaba el deporte, el ciclismo era su pasión.

VIDEO RECOMENDADO

Más de 20 países han identificado casos de la nueva hepatitis infantil desconocida, según indicó la OMS, incluyendo Estados Unidos y Argentina. ¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis y qué podemos hacer al respecto? Aquí te lo contamos.