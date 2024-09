Hello Kitty celebrará su aniversario en el Parque de las Aguas

La icónica Hello Kitty, uno de los personajes más queridos a nivel mundial, celebrará su 50° aniversario con un evento espectacular en el emblemático Parque de las Aguas de Lima el próximo 21 de septiembre a partir de las 4:00 p. m.

Este esperado evento promete llenar de magia y diversión a fanáticos de todas las edades, con actividades interactivas, shows con proyecciones y espacios temáticos dedicados a rendir homenaje a las cinco décadas de historia de este entrañable personaje.

“Hello Kitty es un personaje muy querido por todas las generaciones. En este evento queremos compartir la alegría y el encanto que ha acompañado a millones de fanáticos durante cinco décadas,” afirma Fanny Salazar de la agencia The Business Hub Group, representante de Sanrio en Perú y Ecuador.

¿Qué les espera a los fans de Hello Kitty en el evento?

El evento por el 50° aniversario de Hello Kitty comenzará a las 4:00 p. m. con la citación de los fans en el Parque de las Aguas, donde podrán disfrutar de un emocionante meet&greet. A las 4:15 p. m. se dará inicio oficial al encuentro donde se compartirá curiosidades sobre la emblemática Hello Kitty.

A las 6:00 p. m., se proyectará el primer vídeo en homenaje a Hello Kitty, seguido de un emotivo momento en el que todos los presentes cantarán el 'Happy Birthday' para celebrar medio siglo de historia. A las 7:30 p. m., se realizará la segunda reproducción del vídeo, cerrando con una última proyección a las 8:00 p. m., marcando el fin del meet&greet y de una noche inolvidable para los seguidores de este entrañable personaje.

Es importante destacar que los videos se proyectarán sobre la fuente de agua, creando un espectáculo visual asombroso donde las luces y los colores se combinarán para ofrecer a los fans una experiencia inmersiva e inolvidable.

"Estamos emocionados de celebrar estos 50 años de magia y amistad con Hello Kitty. Este evento no solo es una celebración de un ícono global, sino también una oportunidad para que los fans compartan juntos la alegría que Hello Kitty ha traído a sus vidas”, concluye Salazar.



