Héctor Becerril tilda de "desquiciada" a Mayra Couto por nombrar 'munda' al mundo [FOTOS]

Sin pelos en la lengua. Héctor Becerril le contestó a la actriz Mayra Couto, quien sugirió recientemente en una publicación comenzar a decir 'munda' en lugar de mundo para empoderar a la mujer.

El parlamentario utilizó su cuenta de Twitter para arremeter contra la recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', a quien tildó de desquiciada. Para el congresista, ella intenta promocionar la "ideología de género" .

"Tú, Mayra, puedes decirlo como te mande tu desquiciado parecer, pero mientras Fuerza Popular esté sólido y fuerte eso no pasará, como tampoco pasará la tan promocionada “Ideología de Género, como tampoco pasó el cambio de orden de los apellidos. ¿Está claro queridos rojos y caviares?", escribió.

La actriz no se quedó callada y le respondió fuerte y claro. "Los congresistas muy ocupados pensando en mis post. Mientras tanto... cambiando y moviendo fichas, pero tú no lo ves. Esto se acaba aquí, yo no voy a ser su cortinita de humo", sentenció.



Como se recuerda, Mayra Couto utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a las mujeres y pedirles que se empoderen. Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere, eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA?", escribió la actriz.